Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN’da 4 ay önce 3 aylık kediye tecavüz ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bilal Ç. "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığa "iyi hal" indirimi uygulamadı, sanığın tahliyesine karar verdi. SANIK SEGBİSLE DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Ç., tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle katıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanlara Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile çok sayıda hayvansever de duruşmaya katıldı. "HAYVAN CİDDİ ANLAMDA ÇOK FAZLA KORKMUŞTU"

Duruşmada "tanık" sıfatıyla dinlenen Tanju Anlaş veteriner hekim olduğunu olay günü 3 aylık yavru kedinin kendisine getirildiğini belirterek, "Kedinin makatının zorlandığını ve büyük bir açıklık olduğunu gördüm. Bir yabancı cisim sokulduğunu gözlemledim. Dokular zarar görmüştü. Hayvan ciddi anlamda çok fazla korkmuştu" dedi.

"ÖYLE BİRŞEY YAPTIYSAM ÖLMEYE DE RAZIYIM"

Söz alan avukatlar da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Rafet Altınkaynak "Vicdanların rahatlaması, benzer durumlara emsal teşkil etmesi için sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim" dedi. Söz verilen sanık Bilal Ç. de olay günü alkollü olduğunu ve hiçbirşey hatırlamadığını belirterek, " Öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam pişmanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle birşey yaptıysam ölmeye de razıyım. Pişmanım" ifadelerini kullandı. SANIK 3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI, TAHLİYE EDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bilal Ç.'yi "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığa iyi hal indirimi uygulamazken, sanığın da tahliyesine hükmetti. OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 18 Haziran'da Eyüpsultan'da yaşanmıştı. 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç. tutuklanması talebiyle gönderildiği, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapıldıktan sonra 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüpheli Bilal Ç'nin "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.