Kediye tecavüz davasında “İndirimsiz” 3 yıl hapis cezası

Söz alan avukatlar da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Rafet Altınkaynak "Vicdanların rahatlaması, benzer durumlara emsal teşkil etmesi için sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetçiyim" dedi. Söz verilen sanık Bilal Ç. de olay günü alkollü olduğunu ve hiçbirşey hatırlamadığını belirterek, " Öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaptıysam pişmanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle birşey yaptıysam ölmeye de razıyım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: HAYVANLARA ZULÜM SON BULSUN"

Davanın ardından hayvanseverler adliyenin karşısında bulunan alanda "Hayvana tecavüz kabahat değil, suçtur" yazılı pankart açarak açıklama yaptı. Marmara Hayvan Hakları Onursal Başkanı Şebnem Aslan, bu tarz olayların Türkiye'nin dört bir yanında yaşandığını belirterek, "Ne yazık ki mahkemelerden caydırıcı cezalar çıkmadığı için de bu hasta ruhlu insanlar bunu tekrar tekrar yapıyorlar. Ekim ayında hayvanları koruma kanunu tekrar mecliste görüşülmeye başlanılacak. Bizim burada talebimiz bu tür fiilleri yapanlara ertelemesiz hapis cezası gelmesi. Her türlü hayvana şiddet cezasının yükseltilmesi. Bunun için de mutlaka yeni kanun tasarısının STK’larla, barolarla, derneklerle birlikte oturarak madde madde hazırlanması gerekiyor. Devlet yetkililerine diyoruz ki; yeni kanunu hep birlikte şekillendirelim. Bu hayvanlara zulüm son bulsun" dedi.

ŞİKAYETÇİ ALTINKAYNAK: MÜCADELEMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIĞIMIZA İNANIYORUM

Ölen 3 aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak da "Mücadelemizin karşılığını alamadığımıza inanıyorum. Çünkü verilen cezanın bu yapılan olayla hiç bağdaşmadığını düşünüyorum. Öncelikle bu arkadaşın alabileceği en az cezayı aldığını tahmin ediyorum. Bana göre çok büyük bir suç işledi. Bu istismarların ve bu şiddetin son bulması için bu kararın bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Fakat alınan kararın bir emsal olabileceğine inanmıyorum. Çok eksik bir ceza verildi. Devletimiz belki bu konuyla alakalı yeni bir yapılandırmaya girer" ifadelerini kullandı. Avukat Melike Özdemir de hakimin verebileceği en yüksek cezayı verdiğini, emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

