Kediye tekme davasında karar çıkmadı

Eskişehir’de 2017 yılında kediye tekme atan 6 yaşındaki çocuğu uyaran bir veterinerin, çocuğun babası ve dedesi tarafından dövülmesi sebebiyle açılan davada karar çıkmadı.

Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, müşteki sanık veteriner Turgay Özdemir (60), müşteki sanık Burhaniddin Özbay (65) ile avukatlar hazır bulundu. Olay ile alakalı dinlenen tanıklardan Elif Oktay, Turgay Özdemir’in üzerine yüründüğünü ve kafa atıldığını söyleyerek, "Ben geldiğimde veteriner Turgay Bey de yeni gelmişti. İş yerinin kapısında küçük bir çocuk ve bir adam vardı. Çocuk kediye tekme attı. Turgay Bey de çocuğa hitaben ’Kediye neden vuruyorsun’ diye sordu. Çocuk birden korkarak ağlamaya başladı. Çocuk ağlayınca dedesi Turgay beye küfürler söylemeye başladı. Üzerine yürüdü ve arkasından kafa attı. Çevredekiler araya girdi. Ayırmaya çalıştı. 5 dakika sonra o yaşlı kişinin ’bekle silahımı alıp geleceğim’ dediğini duydum. Ben de korktum ve hemen polisi aradım. Yaklaşık 30-35 yaşlarında başka birisi Turgay beyin arkasından boynuna sarıldı. Arkasından tekme attı. Turgay bey de düşünce ayağı kırılmış. Ben Turgay beyin küfür veya hakaret ettiğini duymadım. Fakat babası ya da dedesinden biri ’bu çocuğun bir damla gözyaşı için hepinizi öldürürüm’ dedi. Olayla ilgili gördüklerim ve duyduklarım bunlardır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 18 Nisan’a erteledi.