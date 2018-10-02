Kediyi düştüğü denizden itfaiye ekibi çıkardı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, denize düşen kedi, itfaiye ekibince file kepçeyle alınarak, kurtarıldı.
Gölcük'e bağlı Ulaşlı Mahallesi'ndeki vapur iskelesinden denize düşen kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla iskeleye gelen itfaiye görevlileri, iskeleden aşağı merdiven uzattı. Dalış kıyafetlerini giyen itfaiye görevlisi, merdivenle aşağı inerek, kediyi almak istedi. Bu sırada kedi, iskelenin altına girdi. İtfaiye görevlisi, file kepçeyle hayvanı yakaladı. İskeleye çıkarılan ve yarası olmayan kedi, bahçeye bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar
Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum