Kediyi ezmemek izin direksiyonu kırdı, araç bu hale geldi

İddiaya göre, Samsun-Ordu karayolunda Ordu istikametine seyreden Mustafa K.’nın önüne kedi çıktı. Kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kullandığı 52 AE 166 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti.