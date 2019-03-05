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Kediyi ezmemek izin direksiyonu kırdı, araç bu hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 07:32 | Son Güncelleme

Ordu’da önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Samsun-Ordu karayolunda Ordu istikametine seyreden Mustafa K.’nın önüne kedi çıktı. Kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün kullandığı 52 AE 166 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kediyi ezmemek izin direksiyonu kırdı, araç bu hale geldi

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti.
Yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, hasar gören araç da çekisi vasıtası ile yoldan kaldırıldı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
ordu Kaza

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