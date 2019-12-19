Kediyi kafasındaki poşetten kurtardı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde Birol Onat, gece yarısı sokakta kafasındaki poşetle çaresiz bekleyen yavru kediyi kurtardı.

Çay Mahallesi Mursaloğlu Lisesi önünde kafasına poşet olan ve hareket edemeyerek yolun ortasında bekleyen kedi, otomobiliyle yoldan geçen Birol Onat'ın dikkatini çekti. Aracını park eden Onat, çaresiz kedinin başındaki poşeti çıkarırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Onat'ın kafasındaki poşeti çıkarması üzerine yavru kedi koşarak uzaklaştı.

