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Kediyi kavgadan çekip alan köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kediyi kavgadan çekip alan köpek sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Kedilerin kavga edeceğini anlayıp olaya müdahale eden köpek sosyal medyada ilgiyle izlendi.


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