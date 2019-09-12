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Kediyi kemerine bağlayan yolcu otobüsten indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Antalya Candost Derneği, kediyi ayaklarından kemerine bağlayan kişi hakkında şikayette bulundu

Antalya'da ayaklarından kemerine bağladığı kediyle halk otobüsünde yolculuk eden kişi, vatandaşların tepkisi üzerine araçtan indirildi.

Alınan bilgiye göre, bacaklarından kemerine bağladığı kediyle halk otobüsüne binen bir kişi, diğer yolcuların dikkatini çekti.

Yolcularla kediyi bağlayan kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, bazı yolcular durumu polise bildirdi.

Tartışma sırasında otobüsü durduran araç şoförü, kediyle yolculuk etmenin yasak olduğunu belirterek, söz konusu kişiyi araçtan indirdi.

Olaydan haberdar olan Antalya Candost Derneği, kediyi ayaklarından kemerine bağlayan kişi hakkında şikayette bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya halk otobüsü kedi

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