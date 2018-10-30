Kediyi korkutmak isteyen adam arabanın camını böyle çatlattı

Arac\u0131n i\u00e7inden cama do\u011fru yakla\u015fan kediyle u\u011fra\u015fan adam, hayat\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck dersini ald\u0131. Cama yakla\u015fan ve aya\u011f\u0131na odaklanan kediyi korkutmaya \u00e7al\u0131\u015fan adam, araban\u0131n \u00f6n cam\u0131n\u0131 \u00e7atlatt\u0131. \u0130\u015fte o anlar...PARTNERKaradeniz'de bulundu! D\u00fcnyan\u0131n en eskisi!Pandalardan kar keyfiMide buland\u0131ran g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Fareyle di\u015f temizli\u011fi yapt\u0131
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