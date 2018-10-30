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Kediyi korkutmak isteyen adam arabanın camını böyle çatlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Aracın camına yaklaşan kediyle uğraş adam, kediyi korkutmak isterken arabanın camını çatlattı.

Aracın içinden cama doğru yaklaşan kediyle uğraşan adam, hayatının en büyük dersini aldı. Cama yaklaşan ve ayağına odaklanan kediyi korkutmaya çalışan adam, arabanın ön camını çatlattı. İşte o anlar...

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kedi araba CAM

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NE İSTİYON KEDİDEN MİKROP HERİF.
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