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- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de 4 katlı binanın penceresinden dışarı çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta görevlisinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.

- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE'de 4 katlı binanın penceresinden dışarı çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta görevlisinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde mahallenin çocukları, zabıtanın bu davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı.

4. KATTA MAHSUR KALDI

Gürsel Mahallesi Atakçıl Sokak'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay şöyle gelişti. Evin kedisi, daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık pencereden dışarı çıktı. Kedi daha sonra tekrar içeri girmeyi başaramadı. Sesleri duyan mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

ZABITANIN KURTARMA MÜCADELESİ

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibipleri geldi. Ekipler, binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalıştı. Zabıta Memuru Dursun Yalınalp, sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalıştı. Bu arada, aşağıda branda açıldı. Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu Dursun Yalınalp, yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Dursun Yalınalp o anlarla ilgili olarak, "Vatandaşlar zabıta memurluğunu arayarak kedinin pencerede mahsur kaldığını ve ev sahibinin evde olmadığını söylemişler. Biz de itfaiyeyi bekliyorduk ama kedi camdaydı ve aşağıya atlama riski vardı. Aşağıya doğru sarkıyordu. Yandaki komşudan eve girmek ve kediyi bu şekilde kurtarmak için izin istedik. Evine girdik sopanın çekpasın ucuna sepet taktık. Kedi de sepetin içine girdi ve kediyi kurtardık. Zamana karşı yarıştığımız için itfaiyeyi bekleyemedik ve bu yüzden müdehale ederek hızlı bir şekilde kurtarmak durumunda kaldık.” dedi.

ÇOCUKLARDAN ZABITAYA "HELAL OLSUN" VE ALKIŞ

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla)- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

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