- Kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

Dursun Yalınalp o anlarla ilgili olarak, "Vatandaşlar zabıta memurluğunu arayarak kedinin pencerede mahsur kaldığını ve ev sahibinin evde olmadığını söylemişler. Biz de itfaiyeyi bekliyorduk ama kedi camdaydı ve aşağıya atlama riski vardı. Aşağıya doğru sarkıyordu. Yandaki komşudan eve girmek ve kediyi bu şekilde kurtarmak için izin istedik. Evine girdik sopanın çekpasın ucuna sepet taktık. Kedi de sepetin içine girdi ve kediyi kurtardık. Zamana karşı yarıştığımız için itfaiyeyi bekleyemedik ve bu yüzden müdehale ederek hızlı bir şekilde kurtarmak durumunda kaldık.” dedi.

ÇOCUKLARDAN ZABITAYA "HELAL OLSUN" VE ALKIŞ

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı.

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