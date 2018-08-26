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Kediyi kurtarmak için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

ADANA'da esnafın apartmanın bodrum katında beslediği yavru kedilerden biri kaçtı.

Kediyi kurtarmak için seferber oldular

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da esnafın apartmanın bodrum katında beslediği yavru kedilerden biri kaçtı. Sokağa çıkan kedi, park halindeki araçların altına girip gizlendi. Esnaf, yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.
Ziyapaşa Mahallesi'ndeki esnaf, apartmanın bodrum katında 4 yavru kediyi beslemeye başladı. Yavru kedilenden biri trafiğin yoğun olduğu caddede yola çıkarak park halindeki otomobilin altına gizlendi. Kedinin ezileceğinden endişe eden esnaf, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından yavru kedi süpürge sapıyla aracın altından çıkartıldı. Ancak kalabalıktan korkan kedi, aracın altından çıkıp, yaşadığı binanın bahçesine kaçtı.
Kedileri besleyen esnaftan büfe işletmecisi İbrahim Paksoy, "Uzun zamandır bu kedileri besliyoruz. Ama yavrulardan biri çok yaramaz. Şu an onu yakalamaya çalışıyoruz. Bir haftadır bizi arabaların altına kaçarak peşinden koşturuyor. Malum burası trafiğin yoğun olduğu bir bölge. Zarar görmesinden korktuğumuz için yakalayıp annesinin ve kardeşlerinin yanına koyacağız" diye konuştu.

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Kediyi kurtarmak için seferber oldularKediyi kurtarmak için seferber oldularKediyi kurtarmak için seferber oldularKediyi kurtarmak için seferber oldular

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