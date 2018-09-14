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Kediyi kurtarmak isteyen zabıtanın mücadelesi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kağıthane'de 4 katlı binanın penceresinden dışarı çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta görevlisinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde mahallenin çocukları, zabıtanın bu davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı.

Gürsel Mahallesi Atakçıl Sokak'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay şöyle gelişti. Evin kedisi, daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık pencereden dışarı çıktı. Kedi daha sonra tekrar içeri girmeyi başaramadı. Sesleri duyan mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

ZABITANIN KURTARMA MÜCADELESİ

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi'ne bağlı bir zabıta ekibi binanın 4. katın penceresinde bulunan kediyi kurtarmak için harekete geçti. Zabıta ekipleri, binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalıştı. Bir zabıta görevlisi, sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalıştı. Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu zabıta görevlisi yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

ÇOCUKLARDAN ZABITAYA "HELAL OLSUN" VE ALKIŞ

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışını "Helal olsun" diyerek alkışladı.

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Anahtar Kelimeler:
kedi zabıta Kağıthane

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