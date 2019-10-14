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Kediyi mangalda diri diri yaktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde temizlik işçileri, parkta poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü buldu.

Kediyi mangalda diri diri yaktılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde temizlik işçileri, parkta poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu gözlenirken, yapılan vahşette büyük tepki gösterildi. Savcılık soruşturma başlattı
İnegöl’de bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Temizlik görevlileri telef olan kediyi çöpte attı. Durumdan haberdar olan hayvansever Arzu Şerefoğlu ise duydukları karşısında şoke oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şerefoğlu, "Temizlik işçileri olayı anlatınca şoke oldum. Bir kedinin yakıldığını söyledikler. Beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Duruyor mu diye sordum kendilerine, konteynıra atıklarını söylediler. Gidip baktım, hayvana poşetler yapışmış. Çıkardım fotoğrafını çektim, elimde en azında bir delil olsun diye. O kadar acı bir olay ki, resmen hayvan kömür olmuş. Halen gözümünün önüne geldikçe iki gündür uyku uyamıyorum. Gece geç gidiyorum, çünkü etrafta o kadar dengesiz insan var ki, son zamanlarda her gün bir iki kedi kayboluyor" dedi.
İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği yönetimi, yapılan vahşet sonrası inegöl Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Nilay Parlar Ateş şunları söyledi: "Dünyayı kurtaracak olan sevgidir diyoruz, bir hayvan sevmekle başlar her şey. Ancak acı bir haberle haftaya başlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hafta sonu, İnegöl AVM de, çocuklarımıza sahipsiz sokak canlarımıza versinler diye kedi ve köpek maması dağıttık, çocuklardaki merak, ilgi görülmeye değerdi. Diğer yandan ise, belki de aynı saatlerde, Kültür Park’ta içimizi yakan bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce bir kedi, poşete konulup mangalda yakıldı. Böyle bir olayın izahı olamaz. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak için burada toplandık. Savcılığımızın, bizleri derinden üzen vahim olayın sorumlularını bulup cezalandırılmaları adına gereğini yapacağından şüphemiz yok. Olayı gören şüphelileri bilenler var ise, lütfen bizlerle irtibata geçsin. Bugün bir kediye bu şekilde canice davranan kişilerin akli dengesinin yerinde olduğu söylenemez. Toplumsal açıdan da içimizde bu tip kişilerin dolaşıyor olması risk taşımaktadır. Bir an evvel yakalanmalarını diliyoruz" dedi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı
Öte yandan olayın ardından inegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlattı. Polis memurları olay yerine gelerek hayvansever Arzu Şerefoğlun’dan bilgi aldı. Emniyet ekipleri şimdi her yerde olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kediyi mangalda diri diri yaktılar

Kediyi mangalda diri diri yaktılar

Kediyi mangalda diri diri yaktılar

Kediyi mangalda diri diri yaktılar

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