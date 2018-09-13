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Kediyi pitonun ağzından zor kurtardılar

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Bangkok'da pitonun yakaladığı kediyi kurtarmaya çalışan işçiler amatör kameraya kaydedildi. İşte o görüntü.

Tayland, Bangkok'da piton yılanının eline düşen zavallı kediyi kahraman işçiler zor kurtardı. Kurtarılma sırasında kedinin işçilere de tırnaklarını göstermesi de anbean kaydedildi.

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kedi piton TAYLAND

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