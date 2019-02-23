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Kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Elvan Çay (17) yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulduğu kediyi veterinere götürdü.

Kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Elvan Çay (17) yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Bacaklarında birçok saçma bulunan kedi kurtarılamadı.
Yenice'ye bağlı Kayadibi köyünde yaşayan Elvan Çaylı, yol kenarında tüfekle vurulmuş kedi buldu. Çaylı, yaralı kediyi ilçe merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Ön ve arka sağ bacaklarında birçok saçmaya rastlanan kedi tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.
Kediyi yaralı haldeyken cep telefonuyla görüntüleyen Elvan Çaylı, "Şu kedinin haline bakın, her yeri saçma. Acınası bir durumda. Delik deşik olmuş. Bunu yapanın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

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