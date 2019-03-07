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Kediyi yere vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:37 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Barış Canımana'nın (23) "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL(DHA)-BEYOĞLU'nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Barış Canımana'nın (23) "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Sanık Canımana ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını, psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatları Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, Özen Erdoğan ve Büşra Küçük'un de aralarında bulunduğu 7 avukat duruşmada hazır bulundu.

SANIK: HATIRLAMIYORUM
Hakim, sanık Barış Canımana'nın yakalama kararı üzerine celse arasında ifadesinin alındığını belirtti. Sanık Canımana'nın ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını belirterek, "Çünkü aklım yerinde değildi. Bana cin musallat olmuştu. Ben askerdeyken psikolojik tedavi gördüm. Memleketim Şırnak'ta da 4 ay hastanede yatarak tedavi gördüm. Annem babam trafik kazasında yanımda öldüğü için hala bunun etkisinden kurtulamadım. İstanbul'a geldim ancak sokaklarda kalıyorum" şeklindeki ifade verdiği belirtildi. Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Vahşice işlenen bu cinayet sebebi ile sanığın en üst hadde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı Nahide Esra Danışman da "Müvekkilimiz veteriner hekimdir. Acil işi nedeniyle gelemedi. Önümüzdeki celse hazır edeceğiz. Sanığın başka suç kayıtları da vardır. Tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Tutuklama talebini bu aşamada reddeden mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Barış Canımana'nın olay günü 02.00 sıralarında Beyoğlu'nda müşteki Fatih Adalıgil'e ait kediyi yakaladığı anlatılıyor. Canımana'nın kedinin kuyruğundan tutarak yere vurduğu ve ölümüne neden olduğu ifade edilen iddianamede, müşteki ile şüphelinin uzlaşamadığı belirtilen iddianamede şüpheli Barış Canımana'nın "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürmeden 3 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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