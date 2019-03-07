Kediyi yere vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL(DHA)-BEYOĞLU'nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuksuz sanık Barış Canımana'nın (23) "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme" suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Sanık Canımana ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını, psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

SANIK DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Avukatları Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, Özen Erdoğan ve Büşra Küçük'un de aralarında bulunduğu 7 avukat duruşmada hazır bulundu.

SANIK: HATIRLAMIYORUM

Hakim, sanık Barış Canımana'nın yakalama kararı üzerine celse arasında ifadesinin alındığını belirtti. Sanık Canımana'nın ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini hatırlamadığını belirterek, "Çünkü aklım yerinde değildi. Bana cin musallat olmuştu. Ben askerdeyken psikolojik tedavi gördüm. Memleketim Şırnak'ta da 4 ay hastanede yatarak tedavi gördüm. Annem babam trafik kazasında yanımda öldüğü için hala bunun etkisinden kurtulamadım. İstanbul'a geldim ancak sokaklarda kalıyorum" şeklindeki ifade verdiği belirtildi. Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Vahşice işlenen bu cinayet sebebi ile sanığın en üst hadde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Şikayetçi avukatı Nahide Esra Danışman da "Müvekkilimiz veteriner hekimdir. Acil işi nedeniyle gelemedi. Önümüzdeki celse hazır edeceğiz. Sanığın başka suç kayıtları da vardır. Tutuklama kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Tutuklama talebini bu aşamada reddeden mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.