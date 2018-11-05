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Kediyle küçük çocuğun taklit yarışı izleyenleri güldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan videoda küçük çocukla kedinin taklit yarışı güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda küçük çocuk ve kedinin taklit yarışı izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Çocuk

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