HABER

Kediyle poz vermek isteyen köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Kediyle poz vermek isteyen köpeğin görüntüsü izleyenleri güldürdü.

Sahibi fotoğraf çekmek isteyince kedi arkadaşıyla beraber poz vermek isteyen köpek, kediyi zorla yanında taşıdı. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü.

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
İntihar etmek için Sultanahmet Camii'ndeki ağaca çıktı, dal kırılınca böyle düştüİntihar etmek için Sultanahmet Camii'ndeki ağaca çıktı, dal kırılınca böyle düştü
Büyükanneden yürekleri ısıtacak anlarBüyükanneden yürekleri ısıtacak anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi köpek fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar etmek için Sultanahmet Camii'ndeki ağaca çıktı, dal kırılınca böyle düştü

İntihar etmek için Sultanahmet Camii'ndeki ağaca çıktı, dal kırılınca böyle düştü

Büyükanneden yürekleri ısıtacak anlar

Büyükanneden yürekleri ısıtacak anlar

Yılan canlı yayında tuvaletini yaptı

Yılan canlı yayında tuvaletini yaptı

E-5'te gelin arabasının önünü kesip terör estirdiler

E-5'te gelin arabasının önünü kesip terör estirdiler

Patlayan lastik anne ve bebeğini havaya savurdu

Patlayan lastik anne ve bebeğini havaya savurdu

El frenini çekmeyi unuttuğu forklift ölümüne neden oldu, dehşet anları kamerada

El frenini çekmeyi unuttuğu forklift ölümüne neden oldu, dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.