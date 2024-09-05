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Keen'in çok sevilen yürüyüş ayakkabısında %30 indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
05.09.2024 12:13
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Doğa yürüyüşlerine çıkarken konfor ve güvenliği bir arada bulmak mümkün mü? Doğru yürüyüş ayakkabısı, yalnızca performansınızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda doğada geçirdiğiniz anların tadını çıkarabilmenizi sağlıyor. Doğayla iç içe olmayı seviyor ve rahat bir spor ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz! KEEN M_Zionic WP erkek yürüyüş ayakkabısı ile tanışın! Üstelik şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında kısa süre için 1920 TL indirimde! Ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

Keen'in çok sevilen yürüyüş ayakkabısında %30 indirim var

Doğada olmayı seven biri misiniz? Her adımda doğayı keşfetmek, enerjinizi tazelemek için de size mükemmel bir fırsat. Güvenilir ekipmanla bu maceraların tadını çıkarırken rahatlık da bir o kadar önemli. 2003 yılından beri outdoor aktivite tutkunları için yenilikçi ayakkabılar üreten Keen, doğa yürüyüşlerinde şıklığı ve konforu bir araya getiren markalardan biri. Markanın öne çıkan ürünlerinden Keen Zionic WP yürüyüş ayakkabısı ise su geçirmez tasarımı ve yüksek çekiş gücüyle en zorlu koşullarda bile güvenli bir deneyim sunuyor. Size sevindirici bir haberimiz var! Keen Zionic WP yürüyüş ayakkabısı Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları dolayısıyla şu an %30 indirimle sadece 4479 TL! Eğer satın almayı düşünüyorsanız ürünün özelliklerine göz atmadan geçmeyin.

Keen Zionic WP Yürüyüş Ayakkabısı

Keen Zionic WP yürüyüş ayakkabısı

Keen Zionic WP , doğa ve yürüyüş tutkunlarının beklentilerini karşılayan, su geçirmez bir ayakkabı. Hafif ve esnek yapısıyla gün boyu konfor sunarken, yüksek çekiş gücüne sahip tabanı sayesinde ise engebeli arazilerde bile güvenli adımlar atmanızı sağlıyor. Ayakkabının iç astarı hızlı kuruma özelliğine sahip olduğundan, ayaklarınız her zaman kuru kalıyor. Aşil tendonunu destekleyen yastıklama sistemi ise yürüyüş sırasında oluşan baskıyı azaltıyor. KEEN'in özel Contoured Fit teknolojisi sayesinde ayak anatomisine uyum sağlayan ayakkabı, uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık yaratmıyor. Çıkarılabilir tabanlık da hijyen ve konfor açısından önemli bir detay. Kısacası size uzun yıllar eşlik edecek Keen Zionic WP, hem günlük kullanım hem de profesyonel yürüyüş aktiviteleri için ideal bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabıyı yürüyüş yapmak için kullanıyorum. Çok rahat ve dayanıklı. Su geçirmezlik özelliği de oldukça harika."

  • "Bu ayakkabıların görünümünü çok seviyorum! Rahat ve mükemmel çekişe sahip. Suya dayanıklı olduklarını söyleyebilirim."

  • "Ayakkabının tasarımını, kalitesini ve ayakkabıda kullanılan malzemeleri çok sevdim. "
Ürünü İncele

İndirimdeki tüm Keen ayakkabıları burada bulabilirsiniz.

Bu içerik 5 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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