Keenetic Hero DSL incelemesi

Supervectoring DSL özelliği, bu ürünü pek çok rakibinden ayıran özellikler arasında. Cihaz, 35b profile sahip ve bu, yeni VDSL standartlarından bir tanesi. Böylelikle kablolu olarak 300Mbps’a kadar indirme ve 50Mbps’a kadar yükleme hızı sunabilir.

KEENETIC HERO DSL NELER SUNUYOR?

Keenetic Hero DSL, EN7516GT 900 MHz çift çekirdekli işlemci, 256MB DDR3 RAM ve 128MB flash bellekle geliyor.

2.4GHz ve 5GHz olmak üzere dual band olarak çalışan cihaz, içinde bulunan Keenetic işletim sistemi sayesinde kuruluyor ve kullanılıyor.

Keenetic Hero DSL, 2.4GHz bandında teorik olarak 300 değil, 400Mbps’a kadar, 5GHz bandında da 867Mbps’a kadar hız sunabiliyor. Bu detaylara bir de MU-MİMO desteği ekleniyor.

Unutmadan. bu ürün diğer Keenetic ürünlerle uyumlu bir şekilde Mesh sistemi kurabiliyor.

Cihaz güç adaptörüne bağlandıktan sonra, akıllı telefonlar için Google Play Store ve Apple Store'da bulunan Keenetic uygulaması indirilebilir. Bu uygulama, pek çok kontrolün gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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