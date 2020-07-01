Keenetic Viva Router incelemesi!

Cihaz, 29mm kalınlıkta ve 290 gram ağırlıkta. İstediğiniz takdirde masaya ve duvara monte edilebiliyor. Ufak boyutlarda olan Router'ın tasarım çizgisi de diğer Keenetic cihazlarıyla hemen hemen aynı.

KEENETİC VİVA ROUTER ÖZELLİKLERİ

Üründe 4 adet 5 dBi antenler var ve bu antenlerin konumları ayarlanabiliyor.

Keenetic Viva’nın kurulumunu kısa sürede yapmak ve sorunsuz bir şekilde kullanıma başlamak için Android ya da iOS uygulamasını indirmenizi öneririz. Türkçe dil desteğinin de olduğunu belirtelim.

Ürünün MU-MIMO (Çok-Kullanıcı MIMO) özelliği de var. Bu sayede aynı anda birden fazla kullanıcıya yüksek performanslı bağlantı sunulabileceği, bu da aynı anda pek çok cihaza hizmet edebileceği anlamına geliyor.

Arka tarafta toplamda 5 tane ethernet portu bulunuyor. IPTV ya da akıllı TV için de iyi bir tercih, öyle ki 1Gbps’a kadar hız söz konusu.

Ürünün üzerinde 2 tane USB port ve fonksiyon tuşu yer alıyor. Bu tuşları arayüz üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. USB portlara da isterseniz yazıcı bağlayabilir, isterseniz bir USB bellek ekleyerek verilere farklı bir cihazdan, uzaktan erişim sağlayabilirsiniz. böylece kendi dosya sunucunuzu hazırlayabilirsiniz. Tabii modem takma imkânınız da var.