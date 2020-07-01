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Keenetic Viva Router incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Eğer bir kablosuz bağlantıya ihtiyacınız varsa Keenetic Viva Router'a bir göz atmanız sizin için iyi olabilir.

Keenetic Viva Router incelemesi!

Cihaz, 29mm kalınlıkta ve 290 gram ağırlıkta. İstediğiniz takdirde masaya ve duvara monte edilebiliyor. Ufak boyutlarda olan Router'ın tasarım çizgisi de diğer Keenetic cihazlarıyla hemen hemen aynı.

KEENETİC VİVA ROUTER ÖZELLİKLERİ

Üründe 4 adet 5 dBi antenler var ve bu antenlerin konumları ayarlanabiliyor.
Keenetic Viva’nın kurulumunu kısa sürede yapmak ve sorunsuz bir şekilde kullanıma başlamak için Android ya da iOS uygulamasını indirmenizi öneririz. Türkçe dil desteğinin de olduğunu belirtelim.

Ürünün MU-MIMO (Çok-Kullanıcı MIMO) özelliği de var. Bu sayede aynı anda birden fazla kullanıcıya yüksek performanslı bağlantı sunulabileceği, bu da aynı anda pek çok cihaza hizmet edebileceği anlamına geliyor.

Arka tarafta toplamda 5 tane ethernet portu bulunuyor. IPTV ya da akıllı TV için de iyi bir tercih, öyle ki 1Gbps’a kadar hız söz konusu.

Ürünün üzerinde 2 tane USB port ve fonksiyon tuşu yer alıyor. Bu tuşları arayüz üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. USB portlara da isterseniz yazıcı bağlayabilir, isterseniz bir USB bellek ekleyerek verilere farklı bir cihazdan, uzaktan erişim sağlayabilirsiniz. böylece kendi dosya sunucunuzu hazırlayabilirsiniz. Tabii modem takma imkânınız da var.

Ürün, siber tehditlere karşı korunaklı bir yapıda geliyor. Gelişmiş bir ebeveyn kontrol sistemi var, ayrıca evinize gelen misafirleriniz için düzenlemeler yapabilir, ağa bağlanacak cihazlara hız, gün, saat gibi konularda kısıtlamalar getirebilirsiniz. Tabii sonrasında bağlanan cihazların veri trafiğini de kontrol edebilirsiniz.

WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE : Wi-Fi ağlarda veri koruması sağlayan bir güvenlik algoritmasıdır. OWE ise açık (kamusal) Wi-Fi ağlarına bağlanan kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini artırmaya yönelik bir şifreleme yöntemidir. Tabii bunlara destek olması için kablosuz ağa bağlanan cihazların da bu algoritmalara destek vermesi lazım.

Cihazda yer alan AdGuard özelliği sayesinde internetteki reklamlar da engellenebiliyor. Dosya sunucu, DLNA, Time Machine, Transmission torrent istemcisi. Hatta Open VPN desteği sayesinde sanal bir özel ağ oluşturmak da mümkün.

Cihazda ön yüklü olarak Yandex.DSN İnternet filtresi geliyor. Zararlı web siteleri ve diğer tehlikelere karşı koruyor.

Unutmadan, ürünü farklı modlarda çalıştırma şansınız da var. Örneğin bir menzil artırıcı olarak konumlandırabilirsiniz. Eğer başka bir Keenetic cihazınız da varsa, daha kapsamlı ve performanslı bir kullanım için Mesh sistemine de başvurabilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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