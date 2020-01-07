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  4. Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya

Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen tonlarca kefalin büyük kısmı, Mısır ve Suriye'ye ihraç edilerek bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda yetiştirilen tonlarca kefalin büyük kısmı, Mısır ve Suriye'ye ihraç edilerek bölge ekonomisine katkı sağlanıyor. Kefalden elde edilen havyarlar ise İtalyan ve Amerikan mutfaklarına lezzet katıyor.
Dünyaca ünlü İztuzu Plajı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarları ve caretta caretta'larıyla ilgi çeken Ortaca'da, turizmin yanı sıra balıkçılık da ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Dalyan Kanalı'nda üretimi gerçekleştirilen kefal, dünyaya satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde (DALKO) çalışan balıkçılar, süzeklerle kefalleri sabah erken saatlerde toplayıp, tesislere getiriyor. Paketlenen balıklar, iç ve dış piyasaya satılıyor. Tel tezgahlarda kurutulan kefal yumurtaları ise yine paketlenerek İtalya ve Amerika'ya ihraç ediliyor. Kurutulan balık yumurtalarının bir kısmı makarna başta olmak üzere çeşitli yemeklerin üzerine ekilerek kullanılması amacıyla tokmaklarla ezildikten sonra elekten geçirilerek toz haline getiriliyor.
DALKO Başkanı Arif Yalılı, "Ülke genelinde mumlanmış balık yumurtası rağbet görüyor. Kurutulup öğütülen balık yumurtası tozu, özellikle İtalyanların ve Amerikalıların çok rağbet gösterdiği bir ürün. Bu ürünü özellikle makarna ve birçok yemek ürünlerinde kullanıyorlar. 2019 yılında 600 ton kefal balığı üretimi yaptık. 400 tonunu Mısır ve Suriye'ye gönderdik. Amerika ve İtalya'ya 15 ton balık yumurtası ihraç ettik" dedi.

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