Kefaret dizisi final yaptı! Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'tan Keferat'e veda mesajları

Her perşembe FOX ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisi 35. bölümünde 29 Temmuz 2021 Perşembe final yaptı.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı Kefaret ekrana veda etti. Kefaret'in 35. ve final bölümü 29 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlandı.

Dizinin başrol oyuncularından Nurgül Yeşilçay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Final bölümüyle karşınızdayız. Tüm çalışma arkadaşlarımızın eline sağlık" notunu yazdı.

Dizide Sinan karakterini canlandıran Mert Fırat ise veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse 1 yıla yakın birlikteliğin sonuna geldik. Bizleri hiç yalnız bırakmayan seyircilerimize çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda başka projelerde buluşmak dilekleriyle. Değerli Mesude Arslan hocamla ve Neco Akdeniz'le İntikam dizisiyle başlayan sürecimizin 3. işi de Kefaret oldu, hakları ödenmez gerçekten. Canımız Nurgül Yeşilçay'la rüzgar gibi geçen 2. projemiz ve bakalım daha kaçıncıyı birlikte göğüsleyeceğiz, onun partnerliği paha biçilmez. Yeni tanıdıklarım, ilk set deneyimi olanlar, kıdemli ustalarımız ve tabii ki emekçi set ekibi olmasa bir adım ileri gidemezdik. Sabırlarına, emeklerine ve hiç bitmeyen enerjilerine çok teşekkürler"

Yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu Kefaret dizisinin senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme alıyordu.



