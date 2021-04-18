Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı izle l Zeynep Sinan'dan ayrılıyor mu?

Her Pazar saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Kefaret, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep’i kurtarabilmek için Arzu’nun teklifini kabul etmişti. Peki Kefaret dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (21. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (21. BÖLÜM)

Ahmet hapse giren Arzu’yu kaybetmenin şaşkınlığıyla geldiği Zeynep’in evinde de barınamaz ve Meltem’in yanına dönmek durumunda kalır. Elif’in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine karar verir. Sinan, Kadir’in oğlu Kemal’in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya koyulur. Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan’ın sevdiklerinin başına çok büyük dertler açılır. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir’in Zeynep’in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç yalnızca saat kalmışken sürpriz bir şekilde yarım kalır.

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (21. BÖLÜM)

Kefaret dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.