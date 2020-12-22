Kefaret dizisine hangi oyuncular katıldı? Kefaret 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kefaret dizisinde Sinan’ın ablası Münevver’in de ilgi duyduğu taksi şoförü “Kadir Kınar” rolünü Yusuf Atala üstlenirken, Sude’nin bebeklikten beri bakıcılığını yapmış ‘’Ayşe Çandır’’ karakterini Ayşe Tunaboylu canlandıracak.

Sabri’nin mali müşaviri ve Zeynep’e yardım etmekte olan “Alp Hasanoğlu’’ karakterine ise Hakan Yufkacıgil hayat verecek.



Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

FOX’un sevilen dizisi “Kefaret”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

