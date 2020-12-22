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  4. Kefaret dizisine hangi oyuncular katıldı? Kefaret 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kefaret dizisine hangi oyuncular katıldı? Kefaret 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

22.12.2020 20:20 | Son Güncelleme:
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Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı “Kefaret” dizisine üç yeni isim dahil oldu. Yeni oyuncular Yusuf Atala, Ayşe Tunaboylu ve Hakan Yufkacıgil dizinin 6. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Kefaret dizisinde Sinan’ın ablası Münevver’in de ilgi duyduğu taksi şoförü “Kadir Kınar” rolünü Yusuf Atala üstlenirken, Sude’nin bebeklikten beri bakıcılığını yapmış ‘’Ayşe Çandır’’ karakterini Ayşe Tunaboylu canlandıracak.

Ayşe Tunaboylu_1

Sabri’nin mali müşaviri ve Zeynep’e yardım etmekte olan “Alp Hasanoğlu’’ karakterine ise Hakan Yufkacıgil hayat verecek.

Hakan Yufkacıgil
Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

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Yusuf Atala

FOX’un sevilen dizisi “Kefaret”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

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