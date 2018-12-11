KEFEK'te başkanvekili seçimi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), başkanvekilliğine AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis seçildi.

Komisyon, KEFEK Başkanvekili ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer başkanlığında toplandı. Komisyonun diğer Başkanvekili AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın komisyon üyeliğinden çekilmesi üzerine boşalan üyeliğe AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler getirildi.

Daha sonra yapılan başkanvekilliği seçiminde, bu göreve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in ismi önerildi. Nergis, komisyonun 26 üyesinden 16'sının katıldığı toplantıda oy birliğiyle başkanvekilliğine seçildi.

