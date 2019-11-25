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Kefen giyerek, kadına şiddete dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

 ADANA'da, '25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, kefen giyerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'da, '25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık yaratmak isteyen kadınlar, kefen giyerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler 21 Kasım'da Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi gönüllü avukatı Muhal İkikardeş ve gönüllü psikolog Şebnem Pusa’nın konuk olduğu panelle başladı. Panelde, yıl içinde bölgede öldürülen 33 kadının isimlerinin ve öldürülmelerinin sözde sebeplerinin yer aldığı 'Utanç Sergisi' de gerçekleştirildi. Panel, Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürü Aslı Cirit Konar'ın da aralarında bulunduğu 6 kadının kanlı kefen giyip, hep bir ağızdan söyledikleri, "Sadece son 1 yılda, her 10 günde 1 kadın, üstelik komşun olan bir kadın öldürüldü. Seninle aynı pazara gittim. Aynı parkta oynattık çocuklarımızı. Aynı kırmızı ışıkta bekledik. Ve şimdi sen güneşin altında ısınırken, ben kara toprak altında üşüyorum. Bizi unutmayın" sözleriyle son buldu.
SAHAYA İNİP PANKART AÇTILAR
11 Eylül'de eski eşi tarafından öldürülen Lütfiye Yüksel’in mezarını ziyaret ederek, kadın cinayetlerine tepki gösteren kadınlar, Ceyhan Şehir Stadyumu’nda oynanan Ceyhanspor-İskenderunspor maçında 'Şiddetin nedeni olmaz, cinayetin bahanesi olmaz' yazılı pankartı futbol sahasında açtı. Belediye Başkan Yardımcısı ve Ceyhanspor Kulüp Başkanı Hülya Erdem, "Kadının sesini bütün mecralarda duyurmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. İş ve spor camiasında kadına daha fazla yer verilmesi, kadının tüm alanlarda söz sahibi olması, eğitilmesi ve haklarından haberdar edilmesi, şiddet olaylarının önüne geçilmesi önem arz etmektedir. Bir kadın değişir, her şey değişir. Gelecek bizim omuzlarımızda yükselecek" dedi.

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