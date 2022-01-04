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Kefenleyip 'ölü' diye ailesine verilmiş, mezara konulacakken yaşadığı anlaşılmıştı! Yeni gelişme

04.01.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir hastanede 'ölü' diyerek kefenlenip ailesine teslim edilen ancak mezara konulacakken ağlayınca canlı olduğu tespit edilen bebekle ilgili hastane personeli hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Mezarı bile kazılan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken baba Hasan Sert, kan bağışı çağrısında bulundu. Sert, "Bebeğim yaşam savaşı veriyor. Henüz isim vermediğimiz için bağışçılar Sert bebek adına kan verebilir" dedi.

Kefenleyip 'ölü' diye ailesine verilmiş, mezara konulacakken yaşadığı anlaşılmıştı! Yeni gelişme

Adana'daki skandal olay yarattı... Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert, 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan Melek Sert, 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanarak Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasına kaldırılan Melek Sert'in durumu, 2 Ocak günü saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı söylenen Melek Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğum yoluyla alındı. 2 çocuk annesi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle yıkıldı. 5 aylık erkek bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.

MEZARLIĞA GİDERKEN AĞLAYINCA...

Bebeğinin cenazesini, mezarını kazdırdıkları Herekli Mahallesi Mezarlığı’na otomobille götüren Hasan Sert, yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını görüp, ağladığını duyan Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

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'O İÇERİDE SAVAŞIYOR BEN DE DIŞARIDA SAVAŞACAĞIM'

Henüz ismi bile konulmayan bebeğin yoğun bakım servisindeki kuvözde yaşam mücadelesi sürüyor. Bebeğinden gelecek iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, sağlık durumunda ilerleme de gerileme de olmadığını öğrendiğini söyledi. Kuvözde bebeğini gördüğünü anlatan Sert, "O içeride savaşıyor, ben de dışarıda savaşacağım. Dün kan istediler. Bir kısmını arkadaşlar bağışladı, bir kısmını da hastane Kızılay'dan temin etti. Ara ara kan ihtiyacı olacakmış. Kan bağışçılarına sesleniyorum. 0 RH negatif kan bağışlamak isteyen varsa hastaneye gelip 'Kimliksiz bebek' veya 'Sert bebek' için kan vereceklerini söylerlerse sevinirim. Bağışçılardan Allah razı olsun. Bebeğimi ilk kez sarıldığı poşetten ve kefenden çıkardığım fiziksel görünümüyle şimdiki arasında fark var. İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı bildirildi. İnşallah bizi bu duruma düşürenler cezalarını bulur. Ben çektim, başkası çekmesin. Kimse evladıyla böyle bir şey yaşamasın" dedi. Anne Melek Sert de bebeğinden gelecek umutlu haberi beklediğini ve ihmali olanların cezasını çekmesini istediğini söyledi.

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BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine olayda ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü de bebeğin doğumunda görevli sağlık personelinden ölüm raporu veren doktorlara kadar tüm ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

(DHA)

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