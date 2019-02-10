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Kefil olduğu kişi borçlarını ödemeyince canına kıydı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, borç yüzünden silahıyla intihar etti.Edinilen bilgiye göre, olay Doğanyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Kefil olduğu kişi borçlarını ödemeyince canına kıydı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, borç yüzünden silahıyla intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay Doğanyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 48 yaşındaki Ramazan G., bir kişiye kefil oldu. Kefil olduğu kişi borçları ödeyemeyince bunalıma giren şahıs kendilerine ait ahırda silahla intihar etti. Şahsa ulaşamayan yakınları yaptıkları aramada Ramazan G.’yi ahırda kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı şahıs önce özel araçla daha sonra haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerine yolda teslim edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

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