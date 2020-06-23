Kefir Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Kefir Nasıl Kullanılmalı?

Kafkasların genç kalmalarının sırrı olarak bilinen kefirin tarihi de yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Günümüzde de hala aynı derecede ilgi gören ve faydaları saymakla bitmeyen kefir, süt ürünlerinin baş tacıdır. Görünüş olarak yoğurdu andıran, krema kıvamında bir süt ürünüdür ancak içilebilecek bir kıvamı vardır. Pek çok hastalığa şifa olan kefir ayrıca zayıflamak isteyenlerin de ilk tercihlerinden biridir. Tam anlamıyla bir mineral deposu olan kefirin içeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi önemli mineraller yer almaktadır. Bu mineraller sinir sistemi üzerinde de bir hayli etkilidir ve yatıştırıcı görevi görürler. Aynı zamanda, bu mineraller sayesinde kas ve iskelet yapısının güçlendiği de kanıtlanmıştır.
Kefirin Faydaları Nelerdir?
Kefir tam anlamıyla bir şifa kaynağı olarak bilinir ve kefirin faydaları da saymakla bitmez. Mide problemlerinden sedef ve egzama hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede şifa kaynağı olarak kabul edilen kefir, hekimler tarafından da tavsiye edilmektedir.
Kefirin faydaları:
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Kolesterolü düşürücü etki gösterir
- Vücudu ağır metal, tuz ve alkolik maddelerden temizler.
- Böbrek taşı problemlerini giderir, semptomları hafifletir.
- Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılır
- Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.
- Sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği azaltır ve mide gazını yok eder. Sindirim sisteminde yer alan mikro floranın korunmasına yardım eder
- Bağırsakları temizler.
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Sedef ve egzama tedavisinde etkilidir
- Patojen mikro-organizmalara karşı savaş açar
- Vücut fonksiyonlarını düzenler
- Mantar tedavisinde kullanılır
- Yüksek tansiyonu düşürücü etkileri vardır
- Kalp rahatsızlıklarını önler
- Kolon kanseri riskini azaltır
- Kan damarlarını temizler
- Pankreas problemlerine karşı direnç sağlar
- Vücut direncini artırarak enerji verir.
- Safra kesesi taşlarının dökülmesine yardımcı olur
- Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
- Tümör büyümesini önler
- Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur
- Saçları canlandırır
- Akne ve sivilce tedavisinde etkilidir
- Yağ asidi seviyesini düşürür
- Diş eti hastalıklarını giderir
- Enflamatuar hastalıklara karşı etki gösterir
- Alerjik hastalıkların tedavisinde etkilidir
- Dikkat eksikliğini ortadan kaldırır
- Uyku problemine iyi gelir
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Migreni tedavi eder
- Depresyon tedavisinde kullanılır.
- Enfeksiyonlara karşı etki gösterir
- Kırışıklıkları azaltarak cildi gençleştirir
- Gut hastalığını tedavi eder
- Vücudu toksinlerden arındırır.
- Huzursuz bağırsak sendromuna (IBS) iyi gelir.
- Mide ve bağırsak sağlığını korur.
- Ağız kokusunu giderir
- Romatizmal hastalıklara iyi gelir.
- Regl döneminde ortaya çıkan mide kramplarına iyi gelir.
- Beynin nörofonksiyonlarını geliştirir.
- B3, B6 ve folik asit üretimine katkı sağlar
- Kansızlığa iyi gelir ve metastazı engeller.
- Bronşit tedavisinde etkilidir.
Özellikle son yıllarda popülerliği artan ve tüm dünyada etkinliği kanıtlanmış olan kefir, içerisinde yer alan mayalar sayesinde kısa sürede zayıflamaya olanak sağlar. İçerdiği maya sayesinde yediğiniz yiyeceklerin hızlı şekilde sindirilmesine ve kolayca kana karışmasına yardımcı olur. Vücut ise ihtiyacı olan enerjiyi oluşturabilmek için kana karışan bu besinleri kullanır. Bu sayede de yediğimiz besinler vücutta bekletilmeden direkt olarak kullanılır. Bu da elbette kilo almayı engeller.
Kefir, içerisinde bulunan kaliteli ve zengin proteinler sayesinde kişinin kısa sürede zayıflamasını sağlar. Diyet sırasında kefir içmek diyetin sağlıklı ve etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Ayrıca kefirdeki kalori miktarı düşük olduğu için her daim tüketilebilir ve uzun süre tok tuttuğu için ideal bir diyet ürünüdür. Kefir diyeti sayesinde haftada 1 kilo vermek mümkündür ve diyete istikrarlı bir şekilde devam edildiği sürece ayda en az
5 kilo verilebilmektedir.
Kefir Kilo Aldırır Mı?
Kefir probiyotik bir süt ürünüdür ve bağışıklığı güçlendirerek metabolizmayı hızlandırır. Sindirimi de kolaylaştıran kefir için kilo aldırıcı özelliği vardır demek doğru değildir. Çünkü aksine vücudunuza yüksek miktarda kalori girmesine engel olan kefir, tam anlamıyla kilo vermeye yardımcı olan bir besin kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini hızlandırıp şişkinliği gidererek kilo verilmesine yardımcı olur.
Kefir Ne Zaman İçilmeli?
Öğünlerde probiyotik almak obeziteden korunmak bakımından büyük önem arz etmektedir. Özellikle akşam yemeği sırasında probiyotik yoğurt tüketmek ya da gece ara öğünde kefir tüketmek oldukça faydalıdır. Sabah aç karnına kefir içmek yetişkinlerde zayıflamaya ve mide problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Yetişkin kişiler günün her saati kefir içebilirler ancak gelişme döneminde olan çocuklar için kefir gibi güçlü bir protein ve kalsiyum kaynağını gece almak çok daha etkili olacaktır. Yatmadan önce kefir içmek özellikle büyüme çağındaki çocukların kas ve kemik gelişimi açısından büyük önem taşır. Büyüme hormonu geceleri daha fazla salgılanır yani çocuklar için geceleri büyüme daha hızlı gerçekleşir.
Bu sebeple:
- Uyumadan 1 saat önce çocuğunuza 1 bardak kefir içirebilirsiniz.
- Eğer çocuğunuz kefiri sade şekilde tüketmekte zorlanırsa meyveli kefir yapmayı deneyerek daha aromatik ve hoş kokulu bir lezzet elde edebilirsiniz.
Evde kendi doğal kefirinizi yapabilirsiniz. Bu oldukça kolay ve yoğurt mayalamaya benzeyen bir işlemdir.
Malzemeler:
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1 litre süt
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1 çorba kaşığı kefir tanesi
- Plastik süzgeç
- Cam bir kavanoz
Yapılışı:
- Öncelikle sütünüzü kaynatın ve üzerinde biriken kaymağı alın.
- Sonra kaynamış olan sütünüze kefir tanelerini ekleyin.
- Bu iş için tercih ettiğiniz kap metal olmamalıdır. Tahta kaşık yardımıyla sütünüzü iyice karıştırın.
- Kabınızın üstünü bir bezle kapatın. 20-25°C'lik oda sıcaklığında kalacak şekilde, karanlık bir odada 2 gün boyunca bekletin.
- Bu süre zarfında süt pıhtılaşacaktır yani mayalanacaktır. Mayalanma işlemi tamamlanmış olan sütünüzü bir tülbent ya da plastik bir süzgeç yardımı ile süzün ve işte kefiriniz hazır.
- İsterseniz kefirinizi bu şekilde tüketin isterseniz de içerisine meyve taneleri ekleyerek kefirin lezzetini ikiye katlayın.
- Hazırlamış olduğunuz kefiri buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak çok fazla dayanmayacağını bilmelisiniz. Bu yüzden en fazla 2 gün içerisinde tüketmenizde fayda var.
Değişik Kefir Diyetleri
Kefir diyetleri zayıflamak isteyen kişilerin ilk tercihleri arasında yer almaya başladı. Hem ekonomik hem de uygulaması kolay olan kefir diyeti aslında vücut temizliğini baz alan bir programdır. Bu diyet sizin haftada 2-4 kilo vermenizi sağlıyor.
Kefir diyetinin bu denli etkili olması ise:
- Diyet boyunca yediğiniz besinlerin vücudunuza aldığınız kaloriden çok daha fazla kalori yaktırmasına sebep olmasından kaynaklanmaktadır.
- Kefir diyetinin en katı kuralları ise diyet boyunca asla alkol almamak, her gün 500 ml kefir içmek ve her gün 10 bardak su içmektir.
Kefir Diyeti
1. Gün:
- Muz hariç dilediğiniz her meyveyi tüketebilirsiniz.
- Yaz mevsiminde kefir diyeti uygularken kavun tüketmek oldukça etkilidir.
- Yaz mevsiminde değilseniz de kış meyvelerinden herhangi birini tüketebilirsiniz.
- Sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce bir bardak ev yapımı kefir içilmelidir.
2. Gün:
- Kefir diyetinizin ikinci gününde dilediğiniz kadar sebze tüketebilirsiniz.
- İstediğiniz bir sebze çeşidini dilerseniz pişmiş dilerseniz de çiğ şekilde tüketebilirsiniz.
- Doyduğunuzu hissettiğiniz ana kadar sınırsızca yiyin.
- Sabah tüketeceğiniz iki tane fırınlanmış patates, karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayacaktır.
- Hatta isterseniz patatesi bir miktar tereyağı ile tatlandırabilirsiniz.
- Diyetinizin ikinci gününde de yine sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce bir bardak ev yapımı kefir içmelisiniz.
3. Gün:
- Diyetinizin üçüncü günü sizin için meyve ve sebze günüdür. Yani hem meyve hem de sebze tüketmekte serbestsiniz.
- Yine muz hariç olmak üzere dilediğiniz kadar sebze ve meyve tüketmek serbest.
- Öğle öğününde çorba içebilirsiniz. 3. gün patates yiyemeyeceksiniz.
- Diğer günler olduğu gibi sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce bir bardak ev yapımı kefir içmeyi unutmayın.
4. Gün:
- Diyetinizin 4. gününde muz yiyebileceksiniz hem de istediğiniz kadar.
- Ayrıca diyetin 4. günü itibari ile içeceğiniz kefir sayısı
2 bardak değil sabah, öğle ve gece yatmadan önce olacak şekilde 3 bardağa çıkmış durumda.
- Öğle yemeğinde yine çorba içebilirsiniz.
- Sabah aç karnına, öğlen ve yatmadan önce birer bardak ev yapımı kefir içmeyi unutmayın.
5. Gün:
- Diyetinizin 5. günü ziyafet günü olarak ilan edilebilir.
- Kırmızı et ve domates yiyebileceksiniz hatta bir değil iki porsiyon.
- Eğer isterseniz hamburger köftesini de tercih edebilirsiniz.
- Kırmızı etinizin yanında 6 adet domates yemek serbest.
5. gün içeceğiniz su miktarına bir bardak daha ekleyin.
- İçeceğiniz bir bardak fazla su vücudunuzun ürettiği ürik asidi temizleyecektir.
- Sabah aç karnına ve akşam yatmadan önce olmak üzere toplam 2 bardak ev yapımı kefirinizi içmeyi ihmal etmeyin.
6. Gün:
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6. gün sebze ve kırmızı et günü.
- Yani diyetinizin 6. gününde dilediğiniz kadar sebze ve kırmızı et yiyebilirsiniz.
- Sebzeyi ister haşlanmış isterseniz de çiğ olarak tüketin hiç fark etmez.
- Sabah yine aç karnına ve akşam yatmadan önce olmak üzere toplam 2 bardak ev yapımı kefirinizi içmeyi unutmayın.
7. Gün:
- Diyetinize 7. yani son günde değişik bir menüyle veda edebilirsiniz.
- Bugün kahverengi pirinçle pilav yapabilirsiniz.
- Bunun yanında istediğiniz kadar doğal meyve suyu ve sebze tüketebilirsiniz.
- Diyetin son gününde de sabah ve akşam yatmadan önce olmak üzere günde 2 defa ev yapımı kefir içmelisiniz.
- Böylece 7 gün süren kefir diyetinizi başarıyla sonlandırmış bulunuyorsunuz.
Avokado ile Kefir Diyeti
Son zamanlarda uygulanmaya başlanan ve olumlu eleştiriler alan kefir diyetleri arasında avokado ile kefir diyeti de yer almaktadır. Avokado, bir diyet sırasında istenilen enerjinin sürdürülmesine yardımcı olan bol miktarda yararlı madde içerir. Bunun için yapılması gereken tek şey, bu diyet süresince sebze yememektir.
Uygulanışı:
- Avokadoyu soyun ve püre haline getirerek kefirle birlikte karıştırarak bir kokteyl haline getirin.
- Dilediğiniz kadar kefir ekleyebilirsiniz ancak genel olarak 1 kaşık yeterli olacaktır.
- Elde ettiğiniz bu karışımı günde 3 defa içebilirsiniz.
- Oldukça besleyicidir ve tok tutar.
- Bu avokado-kefir diyetinin uygulama süresi 3 gündür.
Salatalık ile Kefir Diyeti
Salatalık bol miktarda su ve lif içerir, tokluk hissi verir. Bu yüzden de çoğu zaman kefir diyetinin en önemli besin maddesi haline gelir. Ayrıca salatalığın düşük kalorili oluşu da kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle yaz mevsiminde lezzetli bir yağ yakıcı olarak çorbasını yapmak oldukça faydalıdır.
Uygulanışı:
1 adet rendelenmiş salatalığı karıştırarak püre ya da katı bir çorba kıvamına getirin ve günde 3 öğün tüketin.
- Kilo vermek için salatalık-kefir diyetini 3 gün boyunca tekrarlayın.
- 3 günün sonunda diyete bir hafta ara vererek sonrasında 3 gün daha bu diyeti uygulayabilirsiniz.
- Ancak diyet esnasında sağlıklı ve kalorisi az yiyecekler tüketmeye, alkol almamaya, spor yapmaya ve bol su içmeye özen göstermelisiniz.
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