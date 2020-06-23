Kefir Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Kefir Nasıl Kullanılmalı?

Kafkasların genç kalmalarının sırrı olarak bilinen kefirin tarihi de yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Günümüzde de hala aynı derecede ilgi gören ve faydaları saymakla bitmeyen kefir, süt ürünlerinin baş tacıdır. Görünüş olarak yoğurdu andıran, krema kıvamında bir süt ürünüdür ancak içilebilecek bir kıvamı vardır. Pek çok hastalığa şifa olan kefir ayrıca zayıflamak isteyenlerin de ilk tercihlerinden biridir. Tam anlamıyla bir mineral deposu olan kefirin içeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi önemli mineraller yer almaktadır. Bu mineraller sinir sistemi üzerinde de bir hayli etkilidir ve yatıştırıcı görevi görürler. Aynı zamanda, bu mineraller sayesinde kas ve iskelet yapısının güçlendiği de kanıtlanmıştır.

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Kefir tam anlamıyla bir şifa kaynağı olarak bilinir ve kefirin faydaları da saymakla bitmez. Mide problemlerinden sedef ve egzama hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede şifa kaynağı olarak kabul edilen kefir, hekimler tarafından da tavsiye edilmektedir.

Kefirin faydaları:

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kolesterolü düşürücü etki gösterir

Vücudu ağır metal, tuz ve alkolik maddelerden temizler.

Böbrek taşı problemlerini giderir, semptomları hafifletir.

Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılır

tedavisinde kullanılır Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

Sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği azaltır ve mide gazını yok eder. Sindirim sisteminde yer alan mikro floranın korunmasına yardım eder

Bağırsakları temizler.

Sedef ve egzama tedavisinde etkilidir

ve egzama tedavisinde etkilidir Patojen mikro-organizmalara karşı savaş açar

Vücut fonksiyonlarını düzenler

Mantar tedavisinde kullanılır

Yüksek tansiyonu düşürücü etkileri vardır

Kalp rahatsızlıklarını önler

Kolon kanseri riskini azaltır

Kan damarlarını temizler

Pankreas problemlerine karşı direnç sağlar

Vücut direncini artırarak enerji verir.

Safra kesesi taşlarının dökülmesine yardımcı olur

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

Tümör büyümesini önler

Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur

Saçları canlandırır

Akne ve sivilce tedavisinde etkilidir

Yağ asidi seviyesini düşürür

Diş eti hastalıklarını giderir

Enflamatuar hastalıklara karşı etki gösterir

Alerjik hastalıkların tedavisinde etkilidir

Dikkat eksikliğini ortadan kaldırır

Uyku problemine iyi gelir

Migren i tedavi eder

i tedavi eder Depresyon tedavisinde kullanılır.

Enfeksiyonlara karşı etki gösterir

Kırışıklıkları azaltarak cildi gençleştirir

Gut hastalığını tedavi eder

Vücudu toksinlerden arındırır.

Huzursuz bağırsak sendromuna (IBS) iyi gelir.

Mide ve bağırsak sağlığını korur.

Ağız kokusunu giderir

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Regl döneminde ortaya çıkan mide kramplarına iyi gelir.

Beynin nörofonksiyonlarını geliştirir.

B3, B6 ve folik asit üretimine katkı sağlar

Kansızlığa iyi gelir ve metastazı engeller.

Bronşit tedavisinde etkilidir.

Özellikle son yıllarda popülerliği artan ve tüm dünyada etkinliği kanıtlanmış olan kefir, içerisinde yer alan mayalar sayesinde kısa sürede zayıflamaya olanak sağlar. İçerdiği maya sayesinde yediğiniz yiyeceklerin hızlı şekilde sindirilmesine ve kolayca kana karışmasına yardımcı olur. Vücut ise ihtiyacı olan enerjiyi oluşturabilmek için kana karışan bu besinleri kullanır. Bu sayede de yediğimiz besinler vücutta bekletilmeden direkt olarak kullanılır. Bu da elbette kilo almayı engeller.