Vajinal Kaslarınızı Kegel Egzersizi İle Güçlendirin!

Tüm yaş grubundaki kadınların ve erkeklerin yapması gereken egzersiz türlerinden birisi kegel egzersizleridir. Kolay ve ağrısız olan bu egzersizler günün her anı her yerde yapılabilir. Egzersizlerin en önemli mantığı ise çalışan kasları daha güçlü, gelişmiş ve dayanıklı hale getirmektir. Gün gün artırılarak setler halinde yapılması gereken egzersizler 6 ay boyunca devam ettirilebilir. Ancak uzun vadede fayda görebilmek için ömür boyu yapılması daha doğru olur. Benimsenen programa her gün düzenli olarak uyulursa, yaklaşık 3-4 hafta sonra kegel egzersizlerinin vücuttaki etkileri hissedilmeye başlanır. Tabii herkes bu süre zarfında fayda sağlayacak diye bir kaide yoktur. Bazı kişiler faydalarını 3-4 ay sonra dahi görebilir.

Vajina Girişi Nasıl Daraltılır?

Kadınların ilerleyen yaşlarda sorun yaşadıkları sağlık problemlerinden birisi vajina genişliğidir. Günümüzde vajinanın eski şeklini alabilmesi için en sık başvurulan tedavi tekniği genital estetiktir. Yapılan bu estetik operasyon ile sadece genişlik problemi değil aynı zamanda genital bölgenin klitoris, iç dudak ve dış dudak kısımlarında görülebilen anormal durumlar da giderilir. Ancak genital estetik her zaman en son yöntem olarak düşünülmelidir. Böyle bir problemin ortaya çıkmaması için öncesinde vajina daraltma egzersizleri yapılabilir. Kendi başınıza uygulayabileceğiniz egzersiz programları, genital bölge kaslarını güçlendirdiği için vajinanızın her zaman daha toplu ve ideal darlıkta olmasını sağlayacaktır.