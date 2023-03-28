Kehribar kolye faydaları: Kehribar kolye ne işe yarar?

Baltık Denizi’nden çıkarılan kehribar günümüzde takı ve mücevherde en çok kullanılan taşlardan birisidir. Dünyada kehribar rezervlerinin neredeyse %90’ı Rusya’da Kaliningard Bölgesinde bulunur. Rusya dışında Ukrayna, İsveç, Romanya, Sicilya ve Hollanda’da da kehribar çıkartılır. Eski devirleri aydınlatmasıyla bilinen kehribar ayrıca “amber” adıyla da anılır.
Doğal taşların en çok tercih edilen kullanım şekilleri takılardır. Kolye, küpe, yüzük, bilezik ya da şahmeran gibi çeşitli şekillerde kullanılan doğal taşların insanlara pek çok açıdan fayda sağladığı düşünülür ve bu motivasyonla da sıklıkla tercih edilir. Kehribar da genellikle kolye ve bileklik olarak kullanılır. Kehribar kolye faydaları içerisinde kan dolaşımını hızlandırması olduğu bilinir. Kehribarın en nadir bulunan renklerinden birisi de mavi kehribardır. Kehribarın en eşsiz ve nadir taşlarından birisi olan mavi kehribarın gök enerjisine sahip olduğu düşünülür. Kehribar taşının ve kehribardan yapılmış eşyaların, rengine göre farklı özellikler gösterir. Kehribar kolyenin faydaları şu şekildedir:
Kehribar, doğada kendi kendisine oluşan bir taştır. Günümüzden yaklaşık 50-100 milyon yıl öncesinde, ağaçların köklerindeki reçineler milyon yıllar sonrasında kehribara dönüşür. Ancak geçmişteki bu ağaçların soyları tükenmiştir. Kehribar doğada koyu kahveden süt rengine kadar geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Kehribar türleri içerisinde en zor bulunanı ve en değerlisi olanı beyaz kehribardır. Beyaz kehribar oldukça nadirdir ve kraliyet taşı olarak bilinir. Beyaz kehribar taşının içindeki hava kabarcıkları, taşın süt renginde olmasını sağlar. Her doğal taşın insanların hayatı, enerjisi, ruhu, aurası ve sağlığına birtakım etkisi bulunur. Bu nedenle günümüzde doğal taşlardan yapılmış kolyeler, küpeler, bilezikler ve yüzükler sıkça kullanılır. Şifacı olarak bilinen kehribar da genellikle insan sağlığına olan olumlu etkileri sayesinde tercih edilir. Kehribar ve kehribar kolye özellikleri:
Kehribar kolye enerjisini güneşten alır, göksel özelliklere ve ulvi özelliklere sahip olduğu düşünülür. Koruyucu etkisi ve kötü enerjilerden kişileri koruması sayesinde özellikle de bebeklerde sıklıkla tercih edilir. Bebeklere kehribar kolye takılması bir gelenektir. Kehribar kolyenin bebekleri kötü ruhlardan ve enerjilerden koruduğuna inanılır. Bunun yanı sıra bebeğin daha rahat ve huzurlu bir uyku uyumasını sağlayarak daha sağlıklı ve hızlı büyümesine yardımcı olduğu düşünülür.
Kehribar kolye bebeklerin bağışıklık sisteminin gelişmesi ve güçlenmesi konusunda yardımcı olur. Vücut direncini artırır ve enfeksiyon riskini de azaltır. Bebeklerde kehribar kolye kullanılması önerilir. Bebeklerde kehribar kolye 4. Aydan sonra kullanılabilir. Ancak bebekler için kehribar kolye kullanırken bebek uyurken ya da banyo yaparken çıkarılması önemlidir. Bunun nedeni bebeğin herhangi bir nedenden dolayı boğulmamasıdır. Bebekler için kehribar kolye faydaları şu şekildedir:
Doğal taşların özellikle de kötü ruh hâlini iyileştirmesi, kişileri kötülüklerden koruması ve daha huzurlu olmalarını sağlaması gibi birtakım ruhsal etkileri bulunur. Bunun yanı sıra kimi doğal taş sağlık üzerinde de olumlu etkiler bırakır. Kehribar kolye de hem bebekler hem de yetişkinler için oldukça faydalıdır. Sadece ruhsal ve enerjisel değil aynı zamanda sağlık ve fizik açısından da olumludur. Kehribar kolyenin yetişkinlere faydaları şu şekildedir: