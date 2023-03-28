Kehribar kolye faydaları: Kehribar kolye ne işe yarar?

Baltık Denizi’nden çıkarılan kehribar günümüzde takı ve mücevherde en çok kullanılan taşlardan birisidir. Dünyada kehribar rezervlerinin neredeyse %90’ı Rusya’da Kaliningard Bölgesinde bulunur. Rusya dışında Ukrayna, İsveç, Romanya, Sicilya ve Hollanda’da da kehribar çıkartılır. Eski devirleri aydınlatmasıyla bilinen kehribar ayrıca “amber” adıyla da anılır.

Kehribar kolye ne işe yarar?

Doğal taşların en çok tercih edilen kullanım şekilleri takılardır. Kolye, küpe, yüzük, bilezik ya da şahmeran gibi çeşitli şekillerde kullanılan doğal taşların insanlara pek çok açıdan fayda sağladığı düşünülür ve bu motivasyonla da sıklıkla tercih edilir. Kehribar da genellikle kolye ve bileklik olarak kullanılır. Kehribar kolye faydaları içerisinde kan dolaşımını hızlandırması olduğu bilinir. Kehribarın en nadir bulunan renklerinden birisi de mavi kehribardır. Kehribarın en eşsiz ve nadir taşlarından birisi olan mavi kehribarın gök enerjisine sahip olduğu düşünülür. Kehribar taşının ve kehribardan yapılmış eşyaların, rengine göre farklı özellikler gösterir. Kehribar kolyenin faydaları şu şekildedir:

Kan dolaşımını hızlandırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ağrı giderici ve kesicidir.

Hamilelik döneminde kehribar kolye kullanmak, boğaz enfeksiyonlarına ve guatıra iyi gelir.

Hamilelik döneminde yaşanan solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

Kehribar kolye kullanmak baş ağrısını, migreni ve diş ağrılarını dindirir.

Lohusalık döneminde depresyon sürecini olumlu etkiler.

Lohusalıkta kehribar kolye kullanmak gergin ve mutsuz ruh hâlini iyileştirir.

Bağırsak ve boşaltım sisteminin çalışmasını destekler, bu nedenle de sezaryen doğum yapacak anneler tarafından tercih edilir.

Kehribar kolye özellikleri nedir?

Kehribar, doğada kendi kendisine oluşan bir taştır. Günümüzden yaklaşık 50-100 milyon yıl öncesinde, ağaçların köklerindeki reçineler milyon yıllar sonrasında kehribara dönüşür. Ancak geçmişteki bu ağaçların soyları tükenmiştir. Kehribar doğada koyu kahveden süt rengine kadar geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Kehribar türleri içerisinde en zor bulunanı ve en değerlisi olanı beyaz kehribardır. Beyaz kehribar oldukça nadirdir ve kraliyet taşı olarak bilinir. Beyaz kehribar taşının içindeki hava kabarcıkları, taşın süt renginde olmasını sağlar. Her doğal taşın insanların hayatı, enerjisi, ruhu, aurası ve sağlığına birtakım etkisi bulunur. Bu nedenle günümüzde doğal taşlardan yapılmış kolyeler, küpeler, bilezikler ve yüzükler sıkça kullanılır. Şifacı olarak bilinen kehribar da genellikle insan sağlığına olan olumlu etkileri sayesinde tercih edilir. Kehribar ve kehribar kolye özellikleri:

Enerjisini güneşten alır, taşıyan kişilere cesaret ve güven verir.

Güçlü bir koruma sağlar, takan kişiyi kötü enerjilerden korur.

Güneş enerjisi, kehribar taşını ve kolyesini taşıyan kişiye canlılık verir, daha iyimser olmasını sağlar.

Koruma özelliği sayesinde muska olarak da kullanılır.

Kişileri kötü ruhlardan, kötü enerjilerden korur.

Takan ve taşıyan kişilere yol göstericidir.

Yeşil kehribar, onu taşıyan kişiyi başarısızlıklardan korur, sakinleştirir ve daha huzurlu hissetmesini sağlar.

Mavi kehribar, onu taşıyan kişiyi göklerin enerjisiyle korur ve ruhunu dinlendirir.

Tiroit bezi rahatsızlıklarına iyi gelir, tiroit hastalarının kehribar kolye takması önerilir.

Kehribar kolye bebeklerde ne zaman takılır?

Kehribar kolye enerjisini güneşten alır, göksel özelliklere ve ulvi özelliklere sahip olduğu düşünülür. Koruyucu etkisi ve kötü enerjilerden kişileri koruması sayesinde özellikle de bebeklerde sıklıkla tercih edilir. Bebeklere kehribar kolye takılması bir gelenektir. Kehribar kolyenin bebekleri kötü ruhlardan ve enerjilerden koruduğuna inanılır. Bunun yanı sıra bebeğin daha rahat ve huzurlu bir uyku uyumasını sağlayarak daha sağlıklı ve hızlı büyümesine yardımcı olduğu düşünülür.

Kehribar kolye bebeklerin bağışıklık sisteminin gelişmesi ve güçlenmesi konusunda yardımcı olur. Vücut direncini artırır ve enfeksiyon riskini de azaltır. Bebeklerde kehribar kolye kullanılması önerilir. Bebeklerde kehribar kolye 4. Aydan sonra kullanılabilir. Ancak bebekler için kehribar kolye kullanırken bebek uyurken ya da banyo yaparken çıkarılması önemlidir. Bunun nedeni bebeğin herhangi bir nedenden dolayı boğulmamasıdır. Bebekler için kehribar kolye faydaları şu şekildedir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kötü ruhlardan ve enerjilerden korur.

Enfeksiyon ve salya riskini azaltır.

Daha huzurlu uyumasını sağlar.

Diş çıkarma dönemindeki huzursuzluğu ve ağrıları azaltır.

Vücut direncini artırır.

Kehribar kolyenin yetişkinlere faydaları nedir?

Doğal taşların özellikle de kötü ruh hâlini iyileştirmesi, kişileri kötülüklerden koruması ve daha huzurlu olmalarını sağlaması gibi birtakım ruhsal etkileri bulunur. Bunun yanı sıra kimi doğal taş sağlık üzerinde de olumlu etkiler bırakır. Kehribar kolye de hem bebekler hem de yetişkinler için oldukça faydalıdır. Sadece ruhsal ve enerjisel değil aynı zamanda sağlık ve fizik açısından da olumludur. Kehribar kolyenin yetişkinlere faydaları şu şekildedir: