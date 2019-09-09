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KEİPA toplantısı Giresun'da yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı 17-20 Eylül tarihlerinde Giresun'da gerçekleştirilecek

GİRESUN (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı'nın 17-20 Eylül'de Giresun'da yapılacağını bildirdi.

Öztürk, bir restoranda AK Parti Giresun milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile ortak düzenlediği basın toplantısında, KEİPA toplantısına Türkiye'nin dışında Karadeniz'deki 11 ülkenin temsilcisinin katılacağını belirtti.

Etkinliğin Giresun'un tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "30'un üzerinde parlamenter ve bir o kadar da uzman Giresun'a gelecek. 17 Eylül Salı günü başlayacak etkinlik 20 Eylül Cuma günü sona erecek. Giresun'un kültürel, turistik zenginliklerinin tanıtımı açısından güzel bir etkinlik. Giresun için bir fırsat." dedi.

Öztürk, Eğribel Tüneli'nin ikmal ihalesinin bu ay sonunda yapılacağını, Güney Çevre Yolu projesinin altyapı çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımını sürdürdüğünü dile getirerek, geçen cuma günü itibarıyla çiftçilere ürün karşılığı 11 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını ifade etti.

Çiftçilerden randevularına riayet etmelerini isteyen Öztürk, TMO tarafından alınan kararla fındık randevu verme süresinin eylül ayından ekim sonuna ertelendiğini söyledi.

Öztürk, FİSKOBİRLİK'in de TMO adına fındık alımına başladığını kaydetti.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, kendisinin de yer aldığı "Fındığın Başkenti Ordu" yazılı afişle ilgili tartışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, fındığa bir başkent bulunacaksa bunun tartışmasız Giresun olduğunu belirtti.

Giresun'un, fındıkla isminin özdeşleşmiş bir il olduğuna vurgu yapan Aydın, "Bize bu tartışmayı yeniden yaşattılar. Biz de bu 'Kirazın ana vatanı, fındığın başkenti' sloganını belediyemizle de görüştük, tescille ilgili de müracaatımızı yapacağız. Yarın bu toplantı yine olsa, yine o toplantıya katılırız. Bizim o toplantıya katılmamızda yanlış bir şey yoktu." diye konuştu.

Aydın, her zaman fındığın, üreticinin, Giresun'un ve değerlerinin yanında ve arkasında olduğunu sözlerine ekledi.

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