KEİPA toplantısı Giresun'da yapılacak

GİRESUN (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı'nın 17-20 Eylül'de Giresun'da yapılacağını bildirdi.

Öztürk, bir restoranda AK Parti Giresun milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile ortak düzenlediği basın toplantısında, KEİPA toplantısına Türkiye'nin dışında Karadeniz'deki 11 ülkenin temsilcisinin katılacağını belirtti.

Etkinliğin Giresun'un tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "30'un üzerinde parlamenter ve bir o kadar da uzman Giresun'a gelecek. 17 Eylül Salı günü başlayacak etkinlik 20 Eylül Cuma günü sona erecek. Giresun'un kültürel, turistik zenginliklerinin tanıtımı açısından güzel bir etkinlik. Giresun için bir fırsat." dedi.

Öztürk, Eğribel Tüneli'nin ikmal ihalesinin bu ay sonunda yapılacağını, Güney Çevre Yolu projesinin altyapı çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımını sürdürdüğünü dile getirerek, geçen cuma günü itibarıyla çiftçilere ürün karşılığı 11 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldığını ifade etti.