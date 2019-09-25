KEİPA'dan bölge için barış ve dostluk vurgusu

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), üye ülkeler arasında ekonomik gelişimle birlikte barış ve dostluğun da geliştirilmesini hedefliyor. KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 devletten oluşan KEİPA'nın asıl amacının bölgedeki ekonomiyi geliştirmek olduğunu söyledi. Amaçlarının iş birliği olduğunu vurgulayan Hajıyev, "Eğer kültürler yakın olursa, kültürler anlaşırsa o zaman birlikte daha iyi olur, birlik olduğunda da ekonomiye katkılar gelir ve devletler ileri gider." dedi. Hajıyev, KEİPA'nın statüsünün daha yüksek olması için bir deklarasyon hazırladıklarını anımsatarak, şöyle devam etti: "12 devletten 11'i imzaladı, bir devlet imzalamıyor, o da Ermenistan. Düşünüyorum ki gelecekte onlar da imzalarını atarlar. Çünkü bu deklarasyon kabul edildikten sonra KEİPA daha yüksek seviyede, daha önemli parlamenter asamblesi olarak dünyada yerini alacaktır." Ticaretin barışın bir yolu olduğuna dikkati çeken Hajıyev, şöyle konuştu:

"Bölgeye barış gelmeli, 12 devlet var bizim teşkilatta, kaç münakaşa var? Azerbaycan Ermenistan arasında, Gürcistan Abhazya problemi var, Sırbistan-Kosova problemi var, Ukrayna-Rusya problemi var. Onun için bu problemler kısa sürede çözülmeli. Ama bunun temeline bir prensip koyulmalıdır. 21. yüzyılda en önemli prensip devletlerin toprak bütünlüğüdür. Onun için bu prensip esas alınırsa o zaman bu problemler çok kolay çözüleceğini düşünüyorum." - "Ticaret hacmi 1 trilyon 600 milyar dolar" KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de KEİPA'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütünün parlamenterler grubu olduğu söyledi. Öztürk, KEİPA'nın ülkeler arasında ekonomik ve kültürel anlaşmalar öncesi hazırlıkları yaptığını belirterek, üst örgüt olan dışişleri bakanlarından oluşan KEİ'ye tavsiye niteliğinde çalışmalar götürdüklerini aktardı. KEİ'ye üye olan ülkelerin toplam nüfusunun 330 milyon civarında olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: "2018 sonu itibariyle bu 12 ülkenin 1 trilyon 600 milyon dolarlık dış ticaret hacimleri var. Türkiye'de 2018 yılında 17 milyar 700 milyon dolar civarında ihracat yapmışız KEİ üyesi ülkelere. Yaklaşık 28 milyar dolar civarında ithalatımız var, bunun bir çoğu Rusya'dan sağladığımız doğal gaz karşılığı. 1 trilyon 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan ülkelerin birbirleriyle daha fazla ticaret yapmasından her ülke fayda sağlar."