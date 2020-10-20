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Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 10:54 | Son Güncelleme

Öksürük, grip, soğuk algınlığı gibi vücudumuzun direncini düşüren hastalıklara yakalandığımızda ilk aklımıza gelen şey bir bitki çayı içmektir. Bitki çayları doğal ilaçlar olarak bilinir ve kullanılır. Kekik de doğanın mucizesinden kopup gelen bir bitkidir.

Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?
  • Kekik Çayı Nasıl Yapılır?
  • Kekikte Bulunan Vitaminler Nelerdir?
  • Kekik Nerelerde Kullanılır?
  • Kekik Suyu İle Zayıflama

Kekik, baharat ağırlıklı bir kullanıma sahip olsa da kekik çayının faydaları sebebiyle soğuk algınlık gibi hastalıklarda da tercih edilir. Birçok faydası olan kekik ve kekik çayı hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sizler için derledik.

Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Ballıbabagiller familyasından olan, güneşli yerlerde ve çorak topraklarda yetişen kekik, ufak yapraklara ve keskin bir kokuya sahiptir ve en önemlisi ise kekik faydaları olan bir bitkidir. Mayıs ayından ağustos ayına kadar çiçek açan kekik haziran ve ekim ayları arasında toplanır. Güneşli yerlerde kurutularak muhafaza edilir. Hoş bir kokusu olan kekiğe bu canlı kokusunu veren içindeki timol ve karvakrol isimli maddeleridir. Güzel kokusunun yanında binbir çeşit faydası da bulunan kekik ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde yetişir. Özellikle Denizli’de yetişen bitkinin Manisa ve Uşak’ta da yetiştirildiği bilinir. Tıbbi anlamda da kullanılan kekiğin uzun yıllardır faydası bilinmektedir.

  • Bronşları açtığı için öksürük, soğuk algınlığı, grip gibi solunum yolu hastalıkları için önerildiği gibi çok iyi bir balgam sökücü olarak kullanılır.
  • Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak yolundaki mukozayı ortadan kaldırarak hemoroid hastalarındaki kabızlığı ve yemek sonraları oluşan hazımsızlığı da büyük oranda önler.
  • Kas kasılmalarının önüne geçerek özellikle romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.
  • Bağırsak gazlarına iyi geldiği ve yine bağırsakta bulunan solucanları öldürmede başarılı olduğu bilinen kekik, kolon( bağırsak) kanserine karşı etkili bir bitkidir.
  • Sakinleştirici etkisi sayesinde dopamin ve serotonin seviyelerini yükselterek ruh halini ve duyguları kontrol altında tutuyor ve depresyondan uzak kalmayı sağlar.
  • Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlaması, bağırsak kurtlarının düşürülmesine yardımcı olması, kilo verimine katkı sağlaması, idrar söktürücü olması, ağız kokusunu gidermesi, görme yetisini artırması gibi çeşitli yararları da vardır.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı faydaları ise saymakla bitmez. Peki kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı için öncelikle taze veya kurutulmuş kekiğe ve suya ihtiyaç vardır. Bu malzemelerle evinizde kolaylıkla kekik çayı yapabilirsiniz. İlk önce bir bardak su kaynatmaya bırakılmalıdır. Su kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı kekik eklenmeli ve su ocaktan alınmalıdır. Kekik, faydalarının kaybolmaması için özellikle suyun kaynama aşamasında eklenmelidir. 10 dakika kadar kekik çayının demlenmesini bekledikten sonra bir süzgeç yardımıyla kekik çayını süzebilirsiniz. İşte kekik çayınız hazır! Günde iki bardağı geçmeyecek şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kekikte Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yüzyıllardır şifalı bir bitki olarak kullanılan kekik sağlık için vazgeçilmez olan mineral ve vitaminlerle doludur. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sayısız faydaya sahiptir. İçerisinde antifungal ve antiseptik özelliklere sahip esansiyel bir yağ olan timol bulunur. Apigenin, luteolin, tiroksin, naringenin, zeaksantin gibi sağlıklı yaşam üzerinde etkileri olan fenolik antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, selenyum ve manganez de içerir. B-kompleks vitaminleri, C vitamini, K vitamini ve A vitamini yönünden de zengin olan kekik bir folik asit kaynağıdır.

Kekik Nerelerde Kullanılır?

Kekik birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor olmanın yan ısıra yemeklerde de oldukça fazla tüketilir. Özellikle et yemeklerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Çorba ve tavuk yemeklerine de hoş bir aroma katar. Antibakteriyel özelliklere sahip olması bakımından bakteri ve mantarların yarattığı enfeksiyon ve hastalıklara karşı da kullanılır. Yine antibakteriyel özelliği sayesinde temizlikte de başvurulan ürünler arasındadır. Vücuttaki bakterileri öldürmede çok başarılı olduğu için cildi dezenfekte etmekte çok yarar sağlayarak akne ve sivilce tedavisinde kullanılır. Kekik suyu her alanda faydalanacak cinsten bir mucizedir.

Kekik Suyu İle Zayıflama

İnanılmaz derecede güzel kokan ve içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunan kekik suyu faydalarının içinde zayıflamaya olan etkisi de var. Kekik suyunun yağ yakıcı etkisi sayesinde fazla kilolarınızdan doğal ve sağlıklı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Zayıflama konusunda diyet ve sporun etkisi tartışılmayacak kadar çoktur ama bitki çaylarının da etkisi gözle görülebilir bir boyuttadır. Beslenme düzeninize eklediğiniz bir tutam kekik de size yağ yakma işlemi olarak geri dönecektir. Vücudun belli yerlerinde yer etmiş olan yağlar kötü bir görüntüye sahiptir ve o yağları eritmek kolay değildir. İşte kekik sayesinde bu yağları dert etmekten kurtulabilirsiniz. Metabolizmayı da hızlandırma gibi bir etkisi bulunan kekiğin yapılışı da çok kolay. Bir tencerenin içine iki - üç bardak su ilave edin. Başka bir tencereye de iki tutam kekik koyun. Küçük ebatlı tencereyi büyük tencerenin içine koyup kaynamaya bırakın. Benmari usulü olarak kaynayan kekik yaklaşık bir saat sonra hazır olacaktır. İçerisine limon veya domates ekleyerek de tüketebileceğiniz kekik suyunu öğün aralarında ve aç karna içmelisiniz. Günde sadece bir bardak tüketilmesi gerekir. Aksi takdirde mide bulantısı gibi şikayetler ortaya çıkabilir. İşte, zayıflamaya yardımcı kekik suyunu hazırlamak bu kadar basit. Yalnız bu çay sadece diyet ve spor ile dengelemeye çalıştığınız formunuza katkıda bulunması içindir. Tek başına bir diyet ürünü değildir ve aşırıya kaçmaktan uzak durulmalıdır.

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