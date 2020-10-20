Kekik, baharat ağırlıklı bir kullanıma sahip olsa da kekik çayının faydaları sebebiyle soğuk algınlık gibi hastalıklarda da tercih edilir. Birçok faydası olan kekik ve kekik çayı hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sizler için derledik.

Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Ballıbabagiller familyasından olan, güneşli yerlerde ve çorak topraklarda yetişen kekik, ufak yapraklara ve keskin bir kokuya sahiptir ve en önemlisi ise kekik faydaları olan bir bitkidir. Mayıs ayından ağustos ayına kadar çiçek açan kekik haziran ve ekim ayları arasında toplanır. Güneşli yerlerde kurutularak muhafaza edilir. Hoş bir kokusu olan kekiğe bu canlı kokusunu veren içindeki timol ve karvakrol isimli maddeleridir. Güzel kokusunun yanında binbir çeşit faydası da bulunan kekik ülkemizde en çok Ege Bölgesi’nde yetişir. Özellikle Denizli’de yetişen bitkinin Manisa ve Uşak’ta da yetiştirildiği bilinir. Tıbbi anlamda da kullanılan kekiğin uzun yıllardır faydası bilinmektedir.

Bronşları açtığı için öksürük, soğuk algınlığı, grip gibi solunum yolu hastalıkları için önerildiği gibi çok iyi bir balgam sökücü olarak kullanılır.

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak yolundaki mukozayı ortadan kaldırarak hemoroid hastalarındaki kabızlığı ve yemek sonraları oluşan hazımsızlığı da büyük oranda önler.

Kas kasılmalarının önüne geçerek özellikle romatizma ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Bağırsak gazlarına iyi geldiği ve yine bağırsakta bulunan solucanları öldürmede başarılı olduğu bilinen kekik, kolon( bağırsak) kanserine karşı etkili bir bitkidir.

Sakinleştirici etkisi sayesinde dopamin ve serotonin seviyelerini yükselterek ruh halini ve duyguları kontrol altında tutuyor ve depresyondan uzak kalmayı sağlar.

Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlaması, bağırsak kurtlarının düşürülmesine yardımcı olması, kilo verimine katkı sağlaması, idrar söktürücü olması, ağız kokusunu gidermesi, görme yetisini artırması gibi çeşitli yararları da vardır.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı faydaları ise saymakla bitmez. Peki kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı için öncelikle taze veya kurutulmuş kekiğe ve suya ihtiyaç vardır. Bu malzemelerle evinizde kolaylıkla kekik çayı yapabilirsiniz. İlk önce bir bardak su kaynatmaya bırakılmalıdır. Su kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı kekik eklenmeli ve su ocaktan alınmalıdır. Kekik, faydalarının kaybolmaması için özellikle suyun kaynama aşamasında eklenmelidir. 10 dakika kadar kekik çayının demlenmesini bekledikten sonra bir süzgeç yardımıyla kekik çayını süzebilirsiniz. İşte kekik çayınız hazır! Günde iki bardağı geçmeyecek şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.