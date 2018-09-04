Kekik toplarken kayalıklardan düşüp öldü

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kekik toplamak için gittiği arazide kayalıklardan düşen emekli öğretmen Bekir Çerçioğlu (76), yaşamını kaybetti.
Kurtbeyoğlu Mahallesi Dumanlı yaylasındaki evinden kekik toplamak üzere ayrılan Bekir Çerçioğlu, geç saatlere kadar dönmeyince, yakınları tarafından bölgede aranmaya başlandı. Ayrıca polis ve jandarmaya da kayıp başvurusunda bulunuldu. Yayla sakinleri, yakınları ve polis tarafından aranan Çerçioğlu, iki gün sonra, evinden 5 kilometre uzaklıkta, Belediye Yaylası Buyduran mevkiinde 30 metrelik uçurumun dibinde bulundu.
Çağırılan İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan uzun uğraşlar sonunda, Çerçioğlu'nun cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı. Evli ve 4 çocuk babası emekli öğretmen Bekir Çerçioğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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