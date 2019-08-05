Kekik toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, kekik toplamaya çıktığı kayalıklardan düşen Mesut Başkale, jandarma ve AFAD ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, cumartesi günü saat 16.00 sıralarında, Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünün Yellibel mevkisinde meydana geldi. Bölgede kekik toplayan Mesut Başkale, çıktığı yaklaşık 80 metrelik kayalıklardan düştü. Yaralanıp, yuvarlandığı yerde mahsur kalan Başkale, cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalesini yaptığı Mesut Başkale'yi sedyeye aldı. Ambulansa kadar taşınan Başkale, sağlık ekiplerine teslim edildi. Mesut Başkale, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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