Kekik yağı faydaları nelerdir? Kekik yağı nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Kekik yağının saça faydaları

Son derece yaygın olarak yetişen hem birçok ülkede hem de ülkemizin birçok bölgesinde yetişen kekik, çimenli tarla kıyılarında, çayırlarda, orman kenarlarında çok yetişir. Ayrıca güneşi seven bir bitki olduğu için toprağın sıcak olduğu bölgelerde kayalık ve dağlık yerlerde bolca bulunur.

Dünya genelinde en çok İspanya, Portekiz, Şili, Meksika, İtalya, Fransa, Güney Afrika gibi ülkelerde yetişen kekik ülkemizde ağırlıklı olarak Kütahya, Uşak, Hatay, Antalya, Denizli, Manisa şehirlerinde yetişmektedir. Kekik, yağ formu ile de son derece popüler bir bitkidir.

Kekik yağı faydaları nelerdir?

Baharat formu ile kullanımı sayesinde yemeklere lezzet katan, etlerin, köftelerin olmazsa olmazı kekik sadece kuru hâli ile değil çay formu ile de tüketilebilirdir. Çok sık kullanılan ve her mutfağın baharatlığında yeri olan kekik çeşitli rahatsızlıklara da iyi gelmesi ve insan sağlığına olan faydaları ile de bilinir.

Ancak fazla ya da bilinçsizce kullanımı ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine de yol açabilir. Bu nedenle bir sağlık problemine şifa olması niyeti ile kullanılması düşünülüyorsa önce bu alanda uzman bir doktora başvurulmalıdır. Dikkatli ve doktor kontrolünde kullanıldığı sürece kekiğin ve kekik yağının faydalarından bazıları şunlardır:

Soğuk algınlığı kaynaklı olan öksürükleri azalttığı bilinir.

Antioksidan özelliği aşısından son derece zengindir.

Kan dolaşımını hızlandıran etkisi bulunur.

Yemeklere hem pişerken hem de servis edilirken lezzet katar.

Saçlara iyi gelir.

Cilt için yararlı olduğu bilinir.

Temizlik ürünü olarak da oldukça yararlıdır.

Bazı gıda ürünlerinin içine raf ömrünü uzatması ve daha uzun ömürlü olması için koyulabilir.

Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

İdrar söktürür.

Sindirim sistemini koruyucudur.

Enfeksiyon durumlarına karşı vücudu korur.

Kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi vardır.

Kekik yağı nasıl kullanılır?

Farklı formları ile bilinen ve kullanılabilen kekik çayı yapılarak tüketilebildiği gibi kuru hâli ile baharat olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca kekik yağı olarak da birçok faydası vardır ve çeşitli sağlık problemlerine iyi geldiği kabul edilir.

Kekik yağı çeşitli formlarda kullanılabilir. Ancak direkt olarak cilde sürülmesi doğru değildir. Direkt olarak cilde uygulanırsa tek başına cildi tahriş etme özelliği de bulunur. Su ile ya da bitkisel bir yağ ile seyreltilmesi gerekir. En doğrusu doktorun belirttiği şekilde kullanmak olacaktır.

Kekik yağı neye iyi gelir?

Birçok derde deva olarak kabul edilen kekik yağının en bilinen faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

Kemik rahatsızlıklarına

Bel ağrısına

Ciltte bulunan sivilcelere ve yaralara

Üst solunum sorunlarına

Strese

Mide sorunlarına

Aşırı kiloya

Bağırsaklarda gaz oluşmasına

Saçlar ve saç derisi için de oldukça faydalı olduğu bilinen kekik yağının saça faydalarından bazıları da şu şekilde sıralanabilir:

Saç derisini temizler.

Saç derisinde yer alan mantarları önlemede yardımcı olur.

Saç dökülmesini azaltır.

Saç köklerini güçlendirir.

Kekik yağı ayak altına sürülür mü?

İnsan vücuduna baştan ayağa kadar faydalı olan kekik yağının bir başka kullanımı da ayak altına kekik yağı sürmektir. Kekik yağı ayak altında yer alan ölü hücreleri temizler ve cildi yenileyici özelliğe sahiptir.

Analjezik bir özelliği bulunan kekik yağı bu özelliği sayesinde ayak ağrılarına da iyi gelir. Ayrıca yaşanan kas gerginliklerine de çözüm olduğu bilinmektedir. Doktor kontrolünde ve doktor onayı ile kullanılabilir.

Kekik yağı kimler kullanamaz?

Doktorun önerdiği ve uygun gördüğü miktarlarda ve aralıklarla kullanılmalıdır. Özellikli olarak alerjik bünyeleri olan kişilerin, kronik hastalıkları olanların, hamilelerin ya da emziren annelerin çok dikkatli olması gerekir. Aşağıda belirtilen durumlarda olan kişilerin kullanmaması önerilir:

Hamileler

Emziren anneler

Düzenli ilaç kullanan kişiler

Cildi hassas olanlar

Alerjik reaksiyonlara sahip olan kişiler

Kronik hastalar

Önemli not: Bu içerikte yer alan yazılar tıbbi tavsiye özelliğine sahip değildir. Yalnızca bilgilendirme amacı ile yazılmıştır ve herhangi bir tıbbi problemin teşhisinde ya da tedavisinde kullanılması doğru değildir. Tıbbi bir problemi bulunan ya da bir şikayeti olan kişiler doktora danışmalıdır.