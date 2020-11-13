Kekik yağı koronavirüs DNA'sını tamamen parçalıyor ama... Carvacrol uyarısı!

Kekiğin yararları, iyileştirici gücü 4.000 yıldan beri bilinmektedir. Atalarımızdan bugüne kadar gelen geleneksel şifalı bir bitki olan kekik, uzun yıllardır bazen kurutulmuş olarak, bazen suyu veya yağı kullanılarak günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Ancak bitkilerde bir nevi ilaç gibidir. Onların da bir prospektüsü vardır. Bu nedenle nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiği büyük önem taşıyor.

KULLANIM DOZUNA DİKKAT!

Kekik yağının kullanma dozunun çok önemli olduğunu söyleyen İç Hastalılar Uzmanı ve Fitoterapist Dr. Samira Gasımlı, çok kullanınca zarar verir, az kullanınca da bir faydasının görülmeyeceğinin altını çizdi. Kekik yağı kullanımında doğru dozun çok önemli olduğunu söyleyen Gasımlı, yağı uzman tavsiyesine göre kullanmanın önemine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

CARVACROL HAMMADESİ YÜKSEK OLANLAR SEÇİLMELİ

'Kekik yağı dediğimizde içerisindeki iki madde çok önemlidir. Carvacrol ve timol. Carvacrol'ü yüksek olan kekiği doğru dozlarda kullandığınızda şifasından da yararlanırsınız. Yıllardır birçok araştırmanın sonucunda doğada 350 tür kekik olduğu tespit edilmiştir.