Kekik yağı koronavirüs DNA'sını tamamen parçalıyor ama... Carvacrol uyarısı!

Kekiğin yararları, iyileştirici gücü 4.000 yıldan beri bilinmektedir. Atalarımızdan bugüne kadar gelen geleneksel şifalı bir bitki olan kekik, uzun yıllardır bazen kurutulmuş olarak, bazen suyu veya yağı kullanılarak günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Ancak bitkilerde bir nevi ilaç gibidir. Onların da bir prospektüsü vardır. Bu nedenle nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiği büyük önem taşıyor.
Kekik yağının kullanma dozunun çok önemli olduğunu söyleyen İç Hastalılar Uzmanı ve Fitoterapist Dr. Samira Gasımlı, çok kullanınca zarar verir, az kullanınca da bir faydasının görülmeyeceğinin altını çizdi. Kekik yağı kullanımında doğru dozun çok önemli olduğunu söyleyen Gasımlı, yağı uzman tavsiyesine göre kullanmanın önemine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:
'Kekik yağı dediğimizde içerisindeki iki madde çok önemlidir. Carvacrol ve timol. Carvacrol'ü yüksek olan kekiği doğru dozlarda kullandığınızda şifasından da yararlanırsınız. Yıllardır birçok araştırmanın sonucunda doğada 350 tür kekik olduğu tespit edilmiştir.
Fakat dünyada birkaç kekik türü var, sadece ülkemiz topraklarında yetişiyor. En önemli özelliği de yağının içinde carvacrol hammaddesinin olması. Bu özel kekik türünü, L’actone Kozmetik AR-GE çalışmaları ile birleştirerek tüketicilerine sunuyor.
Carvacrol oranı yüksek olan kekik ve yağı gerçek bir şifadır. Son yıllarda artarak çoğalan çağımızın hastalıklarına geleneksel şifalardan yararlanmalı. Doğadan gelen her şey bize daha faydalıdır. Ancak kekiğin ve yağının faydaları farklıdır. Kekiğin yağı kekiğin bitkisinden çok daha etkilidir. Faydalı olan kekik yağı ise Carvacrol oranı yüksek olandır. % 80 ve üzeri Carvacrol olduğunda virüs ve bakterilere karşı koruyucu, yok edici ve iyileştirici özelliği oluşur. Timol oranının ise % 1’in altında olması önemlidir. Kekik, geçmişten bugüne çoğu kültürde ağrı kesici, detoksifikasyon ve daha birçok terapötik alanda kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır.
Zürih Üniversitesi yaptığı araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, corona virüsünün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini, ortaya çıkarmıştır. Bu bilgiyi uluslararası 46 farklı üniversite de yaptığı araştırma sonucu onaylıyor.
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