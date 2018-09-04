Kekilli, Pozantı'da nikah şahidi oldu

Onur Can BULAT POZANTI,(Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın kıydığı bir çiftin nikâhına Adanalı sanatçı Murat Kekilli nikâh şahidi oldu. Adana'nın Pozantı ilçesinde Fatih Çiçek ve Ayşe Aktaş çifti nikâhlarının kıyılacağı salonunda bir sürprizle karşılaştı. 30 Ağustos'ta Pozantı'da Zafer Şöleni konserinde sahneye çıkan Adanalı sanatçı Murat Kekilli, Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı makamında ziyareti sırasında bir çiftin nikâhıyla karşılaştı. Başkan Çay'ın kıyacağı nikâh törenine sanatçı Murat Kekilli'de nikâh şahidi olarak katılınca dünya evine girecek olan çift adeta şaşkınlık yaşadı. Fatih Çiçek ve Ayşe Aktaş çifti sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti.



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