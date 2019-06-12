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Keklik avcısının uyuma numarası tutmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:04 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avlayan kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini görünce uyuyor numarası yaptı.

Keklik avcısının uyuma numarası tutmadı

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde kaçak keklik avlayan kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini görünce uyuyor numarası yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şubesi Göksun Şefliği ekipleri, Nurhak Dağı'nda kaçak avcılara karşı denetim yaparken 3 kişinin canlı mühre ile keklik avladığını belirledi. Ekiplerin geldiğini gören kaçak avcılardan 2 uzaklaşmaya çalışırken, 1'i yere yatarak uyuyormuş gibi yaptı.
Ekipler, 2 keklikle yakaladıkları 3 kişiye 3 bin 800 lira idari para cezası kesti. Ekiplerin el koydukları keklikler doğaya bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Keklik avcısının uyuma numarası tutmadı

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