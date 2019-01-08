HABER

Kekova'da Rus turistler yat turuna çıkıp, denize girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, Kekova'da yat turuna çıktı.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, Kekova'da yat turuna çıktı. Sıcaklığın 13 derece olduğu kentte Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakan turistler, ocak ayında denize girmenin keyfini çıkardı. Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk ve kar yağışlı hava etkili olurken, Demre'ye tatile gelen Rus turistler, denize girdi. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezen Ruslar, öğle yemeğinin ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıktı. Yatın önüne geçen bir grup turist, soğuk esen rüzgara aldırmadan yere uzandı. Yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gören turistler, fotoğraf ve video çekti. Doğal liman Gökkaya Koyu'nda mola verildiği sırada bazı turistler, 13 derecelik havada, 17 derece olarak ölçülen Akdeniz'in sularına girerek yüzdü. Ülkelerinde hava sıcaklığı gündüz bile eksi 10 derece ölçülen Rus turistler, Demre'de denize girmenin keyfini çıkardı. 'KENDİ ÜLKEMDE YAZIN BİLE BU HAVA YOK' Rus turistlerden Maria Shcherbatykh, "Su çok güzeldi, sıcacık. Harika bir duygu, bu mevsimde denizde yüzmek. Kendi ülkemde yazın bile bu hava yok. Herkese bu turu tavsiye diyorum" dedi. Matveeva Anastasit ise "İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'yi yazın tatil yapılacak kum, deniz, güneş ülkesi olarak biliyordum. Gelirken kışın Türkiye'de denize girebileceğim hiç düşünmemiştim. Su, deniz, doğa, tarih burası harika bir yer. Deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığından fazla olunca yüzmek harika oldu" diye konuştu. Rus turistlerden Anna Filko da "Türkiye'ye ilk kez geldim. Rusya'da her yer kar altında. Hava çok soğuktu. Bu mevsimde denize girmek benim için herhalde bir rüya. Kekova bir cennet. Su çok sıcaktı. Hiç üşümedim. Beni bu tura getiren, Türkiye gibi mükemmel bir ülkeyi tanıtan tur şirketime teşekkür ediyorum" dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiyle şiir kitabı yazdı
Düzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştıDüzce bal kabağının ünü, kent sınırlarını aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Arkadaşının karısına 'Gülüm' deyince hayatından oldu!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni bacaklarından vurdu

Yine öğrenci dehşeti! Gitar kutusundan çıkardı, öğretmeni vurdu

Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu: 2'si çocuk 4 ölü

Korkunç manzara! İçinde çocuklar da vardı

Mersin'de anne ve babasını öldüren zanlı: Bana işkence yapıyorlardı

Korkunç iddia: Annem babam bana işkence yapıyordu!

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! Gözaltılar var

Başkent'te PKK operasyonu!

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.