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Kekova'da yaz devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde tekneyle tura çıkan turistler, denize girip, eğlendi. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu bölgede denizin tadını çıkaran turistler, sudan çıktıktan sonra yatla Çayağzı Limanı'na dönerek, turu tamamlıyor.

Kekova'da yaz devam ediyor

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde tekneyle tura çıkan turistler, denize girip, eğlendi. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu bölgede denizin tadını çıkaran turistler, sudan çıktıktan sonra yatla Çayağzı Limanı'na dönerek, turu tamamlıyor.
Türkiye'nin büyük bölümünde kış şartları etkili olurken, Demre'de turizm sezonu ve yaz henüz sona ermedi. Demre'ye gelen turist grupları, ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Çayağzı Limanı'ndan Kekova'ya yat turuna çıkıyor. Turistler, önce Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni geziyor. Buradaki güzellikleri fotoğraflayan ve video çeken turistler, yatlarla verdikleri molada ise çiseleyen yağmura ve kapalı havaya aldırmadan Akdeniz'in mavi sularına kendilerini bırakıyor. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu bölgede denizin tadını çıkaran turistler, sudan çıktıktan sonra duş alıp, yatla Çayağzı Limanı'na dönerek, turu tamamlıyor.
'DENİZ SUYU KIŞIN ILIK SÜT GİBİ'
Rus Liliya Novikova, "St. Petersburg şehrinden geldim. Orada hava buz gibi. İlk kez Türkiye'ye geldim. Deniz suyu kışın ılık süt gibi. Bu mevsimde denize girmek benim için hayaldi. Hava, deniz, tarih, doğa bir harika. Mutlaka yine geleceğim" dedi.
Antalya'ya Sibirya'dan gelen Roman Belovsov ise "Bizim memlekete kış çoktan geldi. Her yerde kar var. Burası çok güzel. Burada tarih, doğa, hava, su, deniz çok harika. Bu mevsimde denize girmek, söylesem kimse inanmaz. İlk kez Türkiye'ye geldim; ama bu son olmayacak" diye konuştu.
'BU MEVSİMDE DENİZE GİRMEK RÜYA'
Rusya'dan kente gelen Lubov Adamova da "St. Petersburg şehrinden geldim. Şu anda orada gündüz sıcaklık eksi 15 derece. Kekova çok güzel. Deniz, su, doğa, tarih bir harika. Yaz devam ediyor. Bu mevsimde denize girmek benim için bir rüya. Türkiye harika, insanlar candan. Yine geleceğim" dedi.

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Kekova'da yaz devam ediyorKekova'da yaz devam ediyorKekova'da yaz devam ediyorKekova'da yaz devam ediyor

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