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Kekreyemiş, kan şekeri ile insülini dengeliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Yabanmersini ile aynı aileden gelen kekreyemiş, küçük, sulu ve tatlı bir meyve olmasının yanında içinde barındırdığı vitamin kaynağı ile bilim adamlarının dikkatini çekiyor.

Yabanmersini ile aynı aileden gelen kekreyemiş, küçük, sulu ve tatlı bir meyve olmasının yanında içinde barındırdığı vitamin kaynağı ile bilim adamlarının dikkatini çekiyor. İsveç-Lund Üniversitesi’nde yapılan 3 aylık araştırmada, yüksek yağlı besinler tüketen deney grubunda çarpıcı sonuçlar veren kekreyemişin, yüksek yağlı beslenmeye rağmen kilo artışı gözlenmemesi, kan şekeri ve insülin seviyelerinin dengeli olması ile karaciğer yağ oranlarının, yağlı beslenmeye rağmen normal düzeylerde olması öne çıkıyor.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. İlker Aksoy, meslektaşlarının İsveç Lund Üniversitesi’nde araştırmalarına konu olan kekreyemiş meyvesi ile ilgili bilinmeyenleri aktardı. Dr. Aksoy, “Çalışmayı değerlendirdiğimizde, özellikle sıkıntı duyduğumuz ve çoğu katı ve sıvı yağların yasaklandığı karaciğer hastalarında, yağlanması 1, 2, 3. evrede olan hastalarda çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu anlamda karşılaştırmalı yapılan araştırmada en belirgin özellik, kekreyemiş meyvesinin araştırılan diğer bitkilere göre karaciğer yağ oranını azaltması ve içeriğindeki flovonidlerden dolayı kan dolaşımını etkileyip, hücrelere daha fazla oksijen gitmesine ve orada daha fazla yağ dokusunun yok edilmesine neden olmasıdır.”
Araştırmada, kekreyemiş tüketen grupta; vücutta kas kitlesindeki artışında gayet dikkat çekici olduğunu belirten Dr. İlker Aksoy; “Bizim istediğimiz de tam olarak budur. Dolayısıyla insülin direncini de düşürerek insanların tip 2 diyabate yakalanma olasılığını düşürmektedir” dedi.
Dr. İlker Aksoy, “Tüm dünyada ilaçlar hastalıklara paralel geliştiriliyor buna rağmen hala bazı hastalıklar konusunda geliştirilmiş ilaçların olmayışı, aynı zamanda ilaçların çoğunun etken maddesinin bitkilerden elde edilmesi uzmanları bu gibi meyve ve yemişlerle ilgili araştırmalara yöneltiyor. Başarılı araştırma sonuçları da her geçen gün yeni gizemler keşfedeceğimizi ve yararlı sonuçların göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

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