Kel erkekler koronavirüs semptomları açısından daha fazla risk altında

Araştırmanın yürütücüsü olan Brown Üniversitesi’nden Profesör Carlos Wambier, İngiliz gazetesi Telegraph’a yaptığı açıklamada “Kelliğin, hastalığın şiddetine dair muhteşem bir gösterge olduğunu düşünüyoruz” dedi. Habere göre, İspanya’da yürütülen iki ayrı çalışmanın sonuçları koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan erkek hastalarda kellik oranının yüksek olduğunu gösterdi.

Yapılan ilk araştırmada incelenen 41 Covid-19 hastasının %71’inin kel olduğu belirlendi. İncelenen hastalara yakın yaşlardaki beyaz erkekler arasındaki kellik oranı ise %31 ile %53 arasında olduğu aktarıldı. Bir sonraki çalışma ise Journal of the American Dermatology (Amerikan Dermatoloji Akademisi Dergisi) tarafından yayınlandı. Bu çalışma, Madrid’deki 122 erkek koronavirüs hastasının %79’unun kel olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları androjen adlı hormonun saç dökülmesinde rol oynayabileceğini ve koronavirüsün diğer hücreleri ele geçirme olasılığını artırabileceğini düşünüyor. Bilim insanları aynı zamanda hormon baskılayıcı ilaçların Covid-19’u yavaşlatmak ve enfeksiyonla mücadelede kullanılabileceğini düşünüyor.

Profesör Wambier “Androjenlerin veya erkeklik hormonlarının vücudumuza giren virüsler için bir geçit olduğunu düşünüyoruz” dedi. Ancak çalışmanın sonuçlarının kesinlik kazanmadığı konusunda halka uyarıda bulunuldu.