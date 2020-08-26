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'Kel kafa çıldıracak' diyen Melih Gökçek kimi kastetti? Kendisi açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını paylaşarak yaptığı 'Kel kafa çıldıracak' yorumuyla kimi kastettiğini açıkladı. Gökçek, olay olan sözle Soylu'yu değil CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı işaret ettiğini söyledi.

'Kel kafa çıldıracak' diyen Melih Gökçek kimi kastetti? Kendisi açıkladı

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili bir haberi paylaşan Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ı överek, "Ya Berat bakanım, dur hele, adamları iyice kudurtacan…. Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi…" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'YU MU KASTETTİ

'Kel kafa' sözüyle İçişleri Bakanı Soylu'yu kastettiği öne sürülen Gökçek, Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuştu.

"Melih Gökçek, Süleyman Soylu'yu mu kastetti?" başlıklı yazısında Alçı, Gökçek'in hedefindeki ismin CHP'li Faik Öztrak olduğunu söylediğini yazdı.


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