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Kelaynaklara elektrik koruması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, koruma altındaki kelaynaklar, enerji nakil hatlarındaki tellerin izolasyon malzemesiyle kaplanması sayesinde yuvalarına güvenli şekilde dönüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, koruma altındaki kelaynaklar, enerji nakil hatlarındaki tellerin izolasyon malzemesiyle kaplanması sayesinde yuvalarına artık güvenli şekilde dönüyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, geçen yıllarda kelaynakların bir kısmının elektrik tellerine çarparak telef olması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin çalışma başlattığı anımsatıldı.

Alınan tedbirler sayesinde kelaynakların artık güven içerisinde barınaklarından ayrılıp, geri dönebildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Türkiye'de sadece Fırat Vadisi'nde yaşam alanı bulan ve 2001 yılında 42'ye kadar düşen kelaynakların sayısı, korumaya alındıktan sonra alınan tedbirlerle 261'e ulaştı. Kelaynak kuşlarının geniş kanat açıklığına sahip olmaları nedeniyle elektrik tellerine temas edebildiği ve 2016 yılında bu şekilde 13 kelaynağın telef olduğu tespit edilince, kelaynakların yaşaması ve çoğalabilmesi için Dicle Elektrik Dağıtım tarafından 'Kelaynakları Koruma Projesi' geliştirildi. Hazırlanan ve yaklaşık bir yıl önce tamamlanan 'Kelaynak Koruma Projesi' ile Fırat Vadisi'nde bu kuşların konup kalktığı elektrik direkleri belirlenerek tümünde iletim hatları izole edildi."

Açıklamada, Birecik’te bulunan Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin, Dicle Elektrik tarafından yapılan izolasyon çalışmalarının ardından şubat ayından itibaren doğaya salınan ve elektrik akımına kapılarak telef olan hiçbir kelaynağın bulunmadığını bildirerek, enerji şirketine bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ettikleri vurgulandı.

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Birecik elektrik Kelaynak Koruma Şanlıurfa

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