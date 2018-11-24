Kelebek Bahçesi'ndeki bitkilere bebek gibi bakılıyor

Yine sadece Muğla'nın Datça ilçesi ve çevresinde görülebilen endemik palmiye türü "Datça Hurması" da bahçede ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.

Kökeni Karayipler, Arjantin ve Brezilya olan, gövdesi tamamen dikenlerle kaplı, halk arasında "maymun çıkmaz" olarak bilinen Floş İpek Ağacı'nın boyu 8 metreye kadar ulaşabiliyor.

Türkiye'de sadece bu bahçede görülebilecek endemik türlerin de aralarında olduğu 195 bitki türü, kelebeklerin sunduğu görsel şöleni tamamlıyor.

KONYA - ANIL KURU - Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 5-10 bin arası kelebeğin yanı sıra 50'si Türkiye'de sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

- "Bitkiler için iki yıl hazırlık yapıldı"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Koordinatörü Yasin Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçede küçük bir yapay ekolojik sistem oluşturduklarını söyledi.

Kelebeklerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için bitkilerin şart olduğunu belirten Selvi, ziyaretçilerin öncelikle dünyanın dört bir tarafından getirilen kelebeklere ilgi gösterdiğini, ancak aynı bölgelerden getirilen bitkilerin de çok değerli olduğunu anlattı.

Misafirlerin, bu bitkilerin çoğunu sadece burada gördüklerine işaret eden Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sucul, tropikal ve endemik olan bitkilerimiz var. Hem renk cümbüşü sağlamak açısından hem de kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için en yoğun çalıştığımız konulardan birisi bitki tür seçimleri ve bunların Türkiye'ye getirilmesi. Görünen tarafın arkasında büyük bir prodüksiyon var. Uzun yıllar çalışmanız gerekiyor. Bahçe hazırlanmadan önce bitkiler Türkiye'de yetiştirilmeye başlanmıştı. Bitkiler için iki yıl hazırlık yapıldı. Halen bahçe içinde istediğimiz gelişime ulaşmamış bitkilerimiz mevcut. Tam anlamıyla bu bitkilerin 'generatif dönem' dediğimiz çiçekli döneme geçebilmesi için bazı türlerin birkaç yıla daha ihtiyacı var."