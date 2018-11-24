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Kelebek Bahçesi'ndeki bitkilere bebek gibi bakılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

Avrupa'nın en büyüğü "Konya Tropikal Kelebek Bahçesi" nadide kelebeklerin yanında 2 bin metrekare alanda yağmur ormanlarının örneğini oluşturan bitki örtüsünü de barındırıyor - Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Koordinatörü Yasin Selvi: - "Bahçe hazırlanmadan önce bitkiler Türkiye'de yetiştirilmeye başlanmıştı. Bitkiler için iki yıl hazırlık yapıldı" - "Bahçe içinde kelebekleri barındırdığımız için ilaç kullanamıyoruz. Bunun için çocuğunuzla ilgilendiğiniz gibi bire bir bu bitkilerle ilgilenmek durumundayız. Tabiri caizse bitkinin gözünün içine bakıyoruz"

KONYA - ANIL KURU - Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 5-10 bin arası kelebeğin yanı sıra 50'si Türkiye'de sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Vadi, doğal yaşam alanı yağmur ormanları olan 15-45 türde kelebeğe, ana vatanlarının örneğini oluşturan bitki örtüsü ve özel iklimlendirme sistemleriyle yaşam alanı sunuyor.

Türkiye'de sadece bu bahçede görülebilecek endemik türlerin de aralarında olduğu 195 bitki türü, kelebeklerin sunduğu görsel şöleni tamamlıyor.

Özelikle tropikal bölge ülkelerinde hayranları bulunan, özel bahçeler oluşturulan "Heliconia" bitkisi Türkiye'de sadece Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görülebiliyor.

Kökeni Karayipler, Arjantin ve Brezilya olan, gövdesi tamamen dikenlerle kaplı, halk arasında "maymun çıkmaz" olarak bilinen Floş İpek Ağacı'nın boyu 8 metreye kadar ulaşabiliyor.

Yine sadece Muğla'nın Datça ilçesi ve çevresinde görülebilen endemik palmiye türü "Datça Hurması" da bahçede ziyaretçiler tarafından görülebiliyor.

- "Bitkiler için iki yıl hazırlık yapıldı"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Koordinatörü Yasin Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçede küçük bir yapay ekolojik sistem oluşturduklarını söyledi.

Kelebeklerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için bitkilerin şart olduğunu belirten Selvi, ziyaretçilerin öncelikle dünyanın dört bir tarafından getirilen kelebeklere ilgi gösterdiğini, ancak aynı bölgelerden getirilen bitkilerin de çok değerli olduğunu anlattı.

Misafirlerin, bu bitkilerin çoğunu sadece burada gördüklerine işaret eden Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sucul, tropikal ve endemik olan bitkilerimiz var. Hem renk cümbüşü sağlamak açısından hem de kelebeklerin hayatlarını sürdürebilmeleri için en yoğun çalıştığımız konulardan birisi bitki tür seçimleri ve bunların Türkiye'ye getirilmesi. Görünen tarafın arkasında büyük bir prodüksiyon var. Uzun yıllar çalışmanız gerekiyor. Bahçe hazırlanmadan önce bitkiler Türkiye'de yetiştirilmeye başlanmıştı. Bitkiler için iki yıl hazırlık yapıldı. Halen bahçe içinde istediğimiz gelişime ulaşmamış bitkilerimiz mevcut. Tam anlamıyla bu bitkilerin 'generatif dönem' dediğimiz çiçekli döneme geçebilmesi için bazı türlerin birkaç yıla daha ihtiyacı var."

- "Yılda ortalama 350 bin ziyaretçi alıyoruz"

Selvi, bahçede bir tropik bitki uzmanı ve 6 bahçıvandan oluşan ekibin bu bitkilerin yetiştirilmesiyle ilgilendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlar direkt bahçeyle ilgilenen arkadaşlarımız. Dolaylı olarak da biyolog, veteriner ve diğer ekipler bahçenin bakımı ve korunmasına yönelik çalışıyor. Yılda ortalama 350 bin ziyaretçi alıyoruz. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle bahçenin korunması için daha titiz çalışmamız gerekiyor. Bahçe içinde kelebekleri barındırdığımız için ilaç kullanamıyoruz. Bunun için çocuğunuzla ilgilendiğiniz gibi birebir bu bitkilerle ilgilenmek durumundayız. Tabiri caizse bitkinin gözünün içine bakıyoruz. Hastalık veya zararlı olduğu zaman buna kimyasal olarak müdahale edemiyoruz. Bitkilerin bakımları için geleneksel veya doğal diyebileceğimiz yöntemleri kullanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin brezilya Karayipler Konya Tropikal Kelebek Bahçesi

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