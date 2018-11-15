"Kelebek çocuk Elfida" akıllı tahta başında

Ali Şir Nevai Ortaokulu yönetimi ve öğretmenlerinin, başarısı ve derse katılımından memnun oldukları Elfida, AA muhabirine yaşadığı zorlukları, umutları ve hayallerini anlattı.

Bazı dersleri evde almaya devam eden Elfida, matematik gibi dersleri ise açılmayan parmaklarıyla yazı yazıp işlem yapamadığı için okulda akıllı tahta yardımıyla görmeye başladı.

İlköğretim eğitimini Harmandalı İlkokulu öğrencisi olarak evde eğitimle tamamlayan Elfida, daha sonra Çiğli ilçesindeki Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt edildi ve 5-A sınıfı öğrencisi oldu.

Derisinin, kemikleri kadar hızlı gelişmemesi sonucu parmakları yapışan, yaraları sürekli kanayan ve iç organlarında komplikasyonlar gelişen 11 yaşındaki Elfida , yaşama ve okuma azmini kaybetmedi.

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - "Kelebek hastalığı" olarak anılan Epidermolyssis Bullosa hastası Elfida Gündüz, gitmeyi çok istediği okuluna ve tiyatro sahnesine kavuştu.

Elfida, küçük yaşlarında okula gitmeyi çok istediğini ifade ederek, "Okula gelmeyi çok istiyorum, burada arkadaşlarımlayım. Anlatılacak çok güzel şeyler var. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini okulda alıyorum. Dersleri de öğretmenlerimi de çok seviyorum." diye konuştu.

Okulda olduğu gibi tiyatro sahnesinde de kendini iyi hissettiğini dile getiren Elfida, "Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Annelerinden de güçlü olmasını istiyorum. Hayat geçici. Evde oturup üzülmek yerine hayatın tadını çıkarsınlar." dedi.

Elfida, okumaktan ve hayata karışmaktan hiç vazgeçmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstediğim iki şey var, biri otobüsle, dolmuşla değil arabayla sokağa çıkabilmek. Bizim bir arabamız yok ve babam beni bazen sırtında taşımak zorunda kalıyor. Diğeri de 'Elfida' adına bir şarkı yapan Haluk Levent ile tanışmak. Onun dışında mutluyum, diğer çocuklar gibi..."

- "O çok zeki bir çocuk"

Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan anne Zülfiye Gündüz de sokağa çıkarken neyle karşılaşacaklarını çok iyi bilmediklerini, yine de çocuğunu eve kapatmayı hiç düşünmediğini anlattı.