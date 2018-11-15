HABER

"Kelebek çocuk Elfida" akıllı tahta başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolyssis Bullosa hastalığıyla dünyaya gelen 11 yaşındaki Elfida Gündüz, uzun süreli tedavisi ve evdeki eğitim sürecinin ardından okula giderek yaşıtları gibi eğitim almaya, tiyatro kursuna katılarak sahneye çıkmaya başladı - Elfida Gündüz: "Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Annelerinden de güçlü olmasını istiyorum. Hayat geçici. Evde oturup üzülmek yerine hayatın tadını çıkarsınlar"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - "Kelebek hastalığı" olarak anılan Epidermolyssis Bullosa hastası Elfida Gündüz, gitmeyi çok istediği okuluna ve tiyatro sahnesine kavuştu.

Derisinin, kemikleri kadar hızlı gelişmemesi sonucu parmakları yapışan, yaraları sürekli kanayan ve iç organlarında komplikasyonlar gelişen 11 yaşındaki Elfida , yaşama ve okuma azmini kaybetmedi.

İlköğretim eğitimini Harmandalı İlkokulu öğrencisi olarak evde eğitimle tamamlayan Elfida, daha sonra Çiğli ilçesindeki Ali Şir Nevai Ortaokuluna kayıt edildi ve 5-A sınıfı öğrencisi oldu.

Bazı dersleri evde almaya devam eden Elfida, matematik gibi dersleri ise açılmayan parmaklarıyla yazı yazıp işlem yapamadığı için okulda akıllı tahta yardımıyla görmeye başladı.

Okulda yaşıtlarıyla vakit geçirip sosyalleşmesi hedeflenen Elfida, bir başka hayalini gerçekleştirmek için Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nün tiyatro kursuna yazıldı.

- Yaşıtlarının yanında mutlu

Ali Şir Nevai Ortaokulu yönetimi ve öğretmenlerinin, başarısı ve derse katılımından memnun oldukları Elfida, AA muhabirine yaşadığı zorlukları, umutları ve hayallerini anlattı.

Elfida, küçük yaşlarında okula gitmeyi çok istediğini ifade ederek, "Okula gelmeyi çok istiyorum, burada arkadaşlarımlayım. Anlatılacak çok güzel şeyler var. Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini okulda alıyorum. Dersleri de öğretmenlerimi de çok seviyorum." diye konuştu.

Okulda olduğu gibi tiyatro sahnesinde de kendini iyi hissettiğini dile getiren Elfida, "Hasta çocuklar moralini yüksek tutsun. Annelerinden de güçlü olmasını istiyorum. Hayat geçici. Evde oturup üzülmek yerine hayatın tadını çıkarsınlar." dedi.

Elfida, okumaktan ve hayata karışmaktan hiç vazgeçmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstediğim iki şey var, biri otobüsle, dolmuşla değil arabayla sokağa çıkabilmek. Bizim bir arabamız yok ve babam beni bazen sırtında taşımak zorunda kalıyor. Diğeri de 'Elfida' adına bir şarkı yapan Haluk Levent ile tanışmak. Onun dışında mutluyum, diğer çocuklar gibi..."

- "O çok zeki bir çocuk"

Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan anne Zülfiye Gündüz de sokağa çıkarken neyle karşılaşacaklarını çok iyi bilmediklerini, yine de çocuğunu eve kapatmayı hiç düşünmediğini anlattı.

Önceleri sokaktaki bazı insanların bakışlarından rahatsız olduklarını, sonra bunu da aştıklarını anlatan Gündüz, "O çok zeki bir çocuk. Kendisiyle barışık. Tiyatro yapıyor, haftanın 5 günü ders alıyor. Hayatı dolu dolu yaşıyoruz." diye konuştu.

Gündüz, Elfida'nın tedavisinin sürdüğünü, yapışık parmaklarını daha önce ameliyatla açtırdıklarını ancak yeniden ellerinin kapandığını ve yazı yazamaz hale geldiğini aktardı.

Kızı büyüyünce bir ameliyat daha olması için başvuruda bulunacaklarını dile getiren Gündüz, "Elfida çok sorguluyor, 'ellerim neden böyle' diye. Ama güçlü bir çocuk. Sağlık konusunda artık daha iyi. Kendini, yaralarını kontrol edebiliyor. Yediklerine dikkat ediyor." dedi.

Tiyatro kursunun drama öğretmeni Anıl Devrim Özten de Elfida'nın çok güvenli bir şekilde sahneye çıktığını, iyi bir performans sergilediğini ve gruptaki diğer arkadaşlarına yardımcı olduğunu aktardı.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
İstanbul'da cam silicilerin zorbalığıİstanbul'da cam silicilerin zorbalığı
Uzungöl beyaza büründüUzungöl beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elfida Gündüz Kelebek hastası Zülfiye Gündüz

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Fena vurdu! Yüzlercesi ulaşıma kapandı

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Nemrut Dağı'nda sis ve tipi! Turistler tahliye edildi

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kendini astığı yere 1 saat sonra geri döndü! Yakınları şoke oldu

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Kocaeli'deki ormanda bu halde bulundular!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Murat Göğebakan'ın kuzeni, annesini dövdü!

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.