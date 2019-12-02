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Kelebek etkisi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:22 | Son Güncelleme

Yalova’da, engelliler için hayata geçirilen Kelebek Etkisi Projesi kapsamında düzenlenen gecede Marco Paşa müzikali sahnelenirken, engelliler tarafından yapılan tablolar açık artırmayla satışa çıkarıldı.Geliri engelliler verilmesi maksadıyla tertiplenen gece Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda yapıldı.

Yalova’da, engelliler için hayata geçirilen Kelebek Etkisi Projesi kapsamında düzenlenen gecede Marco Paşa müzikali sahnelenirken, engelliler tarafından yapılan tablolar açık artırmayla satışa çıkarıldı.
Geliri engelliler verilmesi maksadıyla tertiplenen gece Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda yapıldı. Valilik, Yalova Belediyesi ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nin desteklediği gecenin açılış konuşmasını Kelebek Etkisi Projesi mimarı Seda Tuna gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk bilincinde organize edilen geceye katılan herkese teşekkür eden Tuna, “Umutların tükenmediği bir hayatta gönüllük esasında Kelebek Etkisi Projesine destek verdiğiniz için ve bu gecenin nabzını bizimle paylaşan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ederiz. Küçük bir kartopunun nasıl bir çığ etkisi oluşturduğunu, hayatımızda olumsuz görünen her şeyin aslında hayatımızın akışını etkilediği anlatır kelebek etkisi. Hepimiz bir engelli adayıyız. Hayat oyunun oynandığı sahada hayallerin verdiği umutla yola çıkarken büyük engelleri aştılar. Gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.
Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ise gecenin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Denizde bir damla olmaktı hedefleri ve amaçlarına da ulaştılar; ben öyle görüyorum. Ben sosyal medyadan da takip ettim. Binlerce kişiye ulaştı. Dert belliydi. Yeni Yaşam Engelliler Derneği 25 yıl önce Yalova’da bunun temelini atmıştı zaten. Gönüllü kişilerin, kuruluşların da sivil toplumla beraber hareket edip birlikte projeler geliştirmesi bizleri mutlu ediyor” dedi.
Konuşmaların ardından geceye katkı sağlayan Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Semt 77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna, Yalovaspor Başkanı Onay Tuna, Murat İpek, Merve Gencer, Nalan Cesur, Dilek Cesur, Yeşim Dinçtürk, Emirhan Yazıcı, Serhan Altınel, Ferit Bulut ve Erhan Çay’a teşekkür plaketi verildi.
Gece engelliler tarafından yapılan tabloların açık artırma usulü satışıyla devam etti. Gecede ayrıca engeliler için akülü tekerlekli sandalye dağıtımı da yapıldı. Program Marco Paşa müzikaliyle sona erdi. Müzikal sonunda doğum günü olan Süheyl Uygur için pasta kesildi.

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